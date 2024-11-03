Пропал во время праздника: 50-летнего уфимца не могут отыскать уже почти месяц

В Уфе разыскивают 50-летнего Ильдара Баширова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение уфимца неизвестно с 11 октября. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы с проседью и зеленые глаза. Был одет в черно-белую летнюю куртку, светло-коричневый костюм и черную вязаную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.