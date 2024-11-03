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Режиссер Павел Лунгин раскрыл детали документалки «Четыре жизни Петра Мамонова»

Режиссер Павел Лунгин, снявший такие картины, как «Остров» (2006), «Такси-блюз» (1990) и «Царь» (2008), рассказал, каким будет документальный фильм про покойного лидера коллектива «Звуки Му». Картина получила название «Четыре жизни Петра Мамонова».

Источник: Звук

Режиссер Павел Лунгин, снявший такие картины, как «Остров» (2006), «Такси-блюз» (1990) и «Царь» (2008), рассказал, каким будет документальный фильм про покойного лидера коллектива «Звуки Му». Картина получила название «Четыре жизни Петра Мамонова».

В частности, режиссер разберет четыре образа артиста: «бомжа, рок-звезды, актера и старца».

Лунгин также намерен использовать анимацию в стиле мультсериала Симпсоны (1989-…), передает НСН. Это поможет режиссеру рассказать отдельные эпизоды из жизни Мамонова — например, то, как он добрался до больницы с серьезной травмой, полученной во время потасовки.

Лунгин отметил, что так и не смог разгадать «загадку личности артиста». Мамонов скончался летом 2021 года после перенесенного коронавируса. Артисту было 70 лет.

В прошлом году свет увидел предсмертный альбом Мамонова, получивший название «Аэробус любви».