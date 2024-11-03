Режиссер Павел Лунгин раскрыл детали документалки «Четыре жизни Петра Мамонова»

Режиссер Павел Лунгин, снявший такие картины, как «Остров» (2006), «Такси-блюз» (1990) и «Царь» (2008), рассказал, каким будет документальный фильм про покойного лидера коллектива «Звуки Му». Картина получила название «Четыре жизни Петра Мамонова».
В частности, режиссер разберет четыре образа артиста: «бомжа, рок-звезды, актера и старца».
Лунгин также намерен использовать анимацию в стиле мультсериала Симпсоны (1989-…), передает НСН. Это поможет режиссеру рассказать отдельные эпизоды из жизни Мамонова — например, то, как он добрался до больницы с серьезной травмой, полученной во время потасовки.
Лунгин отметил, что так и не смог разгадать «загадку личности артиста». Мамонов скончался летом 2021 года после перенесенного коронавируса. Артисту было 70 лет.
В прошлом году свет увидел предсмертный альбом Мамонова, получивший название «Аэробус любви».