Режиссер Павел Лунгин раскрыл детали документалки «Четыре жизни Петра Мамонова»

Лунгин также намерен использовать анимацию в стиле мультсериала Симпсоны (1989-…), передает НСН. Это поможет режиссеру рассказать отдельные эпизоды из жизни Мамонова — например, то, как он добрался до больницы с серьезной травмой, полученной во время потасовки.