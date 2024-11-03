Продюсер опроверг слухи о возможном концерте Канье Уэста в Петербурге в ноябре

«Виза в Россию делается рабочая в течение месяца. Согласование с полицией, со всеми органами, со всеми инстанциями делается тоже в течение минимум трех недель. Договора с площадкой нет», — сказал Финкельштейн.
Он отметил, что концерты профессиональных артистов никогда не анонсируют за условные две недели, на подготовку стадионных концертов уходит как минимум полгода, а в случае с такими крупными артистами, как Канье Уэст, — год.
Ранее в этот день в Telegram-каналах появилась информация, что организаторы якобы смогли согласовать время и место концерта рэпера в России, планировалось, что выступление якобы состоится в ноябре на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Канье Уэст приезжал в Москву в июне текущего года на юбилей российского дизайнера Гоши Рубчинского. Через некоторое время продюсер Яна Рудковская поделилась в своем Telegram-канале неподтвержденными сведениями о том, что рэпер даст концерт в «Лужниках». Информационный центр площадки сообщил, что выступление рэпера там не планируется.
Также «Известия» показали, что возле гостиницы Four Seasons, в которой остановился Канье Уэст, собралась толпа фанатов, в основном это были молодые люди. После полуночи фанаты начали расходиться.
На следующий день, 1 июля, источник «Известий» рассказал, что Уэст улетел в Стамбул из московского аэропорта Внуково, в воздушной гавани артиста сопровождали Рубчинский и исполнитель Егор Крид.
В тот же день гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре с «Известиями» сообщил, что за неделю вряд ли удастся организовать концерт, а Финкельштейн указал, что речи о концерте Уэста в Москве не шло и, вероятно, именно разговоры о выступлении заставили американского рэпера так быстро улететь из российской столицы.