Продюсер опроверг слухи о возможном концерте Канье Уэста в Петербурге в ноябре

В тот же день гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре с «Известиями» сообщил, что за неделю вряд ли удастся организовать концерт, а Финкельштейн указал, что речи о концерте Уэста в Москве не шло и, вероятно, именно разговоры о выступлении заставили американского рэпера так быстро улететь из российской столицы.