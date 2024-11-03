Сын лишился отца: Белорецк простился с павшим в СВО рядовым Денисом Хисматуллиным

Родной брат Дениса Хисматуллина погиб в 1996 году в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Денис Зинурович стал участником спецоперации в минувшем июне. Его не стало 20 июля. Он погиб в поселке Желанное, что в Донецкой Народной республике.