Сын лишился отца: Белорецк простился с павшим в СВО рядовым Денисом Хисматуллиным

В башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Денисом Хисматуллиным. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Денис Зинурович родился в 1979 году в Белорецке. Учился в школе № 15 и в металлургическом техникуме. Трудился на Белорецком металлургическом комбинате вальцовщиком, а до отъезда в зону СВО — водителем маршрутного такси.
Родной брат Дениса Хисматуллина погиб в 1996 году в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Денис Зинурович стал участником спецоперации в минувшем июне. Его не стало 20 июля. Он погиб в поселке Желанное, что в Донецкой Народной республике.
Покойного близкие и родные вспоминают как доброго и отзывчивого человека. Мужчина увлекался автомобилями и хорошо разбирался в них.
— Несмотря на уговоры родственников, отправился на СВО со словами «Я не хуже других». Не хотел отсиживаться. Выражаю глубокие искренние соболезнования маме, сыну, всем родным и близким Дениса Зинуровича, — заявил Андрей Иванюта.
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