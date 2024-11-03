В Воронеже «Факел» сыграл вничью с «Химками»

Счет открыли гости: на четвертой минуте после розыгрыша углового точек оказался нападающий Александр Руденко. Судья Егор Егоров проверял эпизод на офсайд, но гол засчитал. После этого «Факел» усилил атаки, одна из них завершилась взятие ворот на 39-й минуте, когда минуте после очередного прострела полузащитника Ильнура Альшина счет сравнял хавбек «Факела» Мохамед Брахими. На 85-й минуте хозяева вышли вперед — после розыгрыша штрафного в свои ворота забил форвард «Химок» Антон Заболотный. Однако арбитр усмотрел в эпизоде офсайд и гол отменил. В самой концовке у воронежцев было еще несколько моментов, но ни один из реализован не был. На стадионе смотрели игру 7 948 зрителей.
Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов на послематчевой пресс-конференции заявил, что «некоторые судейские решения» повлияли на результат матча: «Мяч, который нам забили, не нужно было засчитывать 100%, потому что там вратарь был в тяжелой ситуации, был сбивающий фактор. Второй гол, который мы забили, возможно и был в спорной ситуации, но что там смотреть так долго?». По его мнению, судья «не очень справился с матчем», так как было много остановок, не было темпа и духа игры.
Наставник «Химок» Франк Артига отметил, что было много борьбы, а против «Факела» всегда трудно играть на его поле.
«Факел» остался на 14-м месте в зоне стыковых матчей. С теми же 12 очками по итогам тура оказались «Химки», самарские «Крылья советов» и махачкалинское «Динамо». Однако эти клубы из-за разницы в дополнительных показателях занимают, соответственно, 13-ю, 12-ю и 11-ю строчки.
В следующем туре 9 ноября «Факел» в Москве сыграет против расположившегося на третьем месте «Локомотива».