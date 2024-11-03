В Воронеже «Факел» сыграл вничью с «Химками»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов на послематчевой пресс-конференции заявил, что «некоторые судейские решения» повлияли на результат матча: «Мяч, который нам забили, не нужно было засчитывать 100%, потому что там вратарь был в тяжелой ситуации, был сбивающий фактор. Второй гол, который мы забили, возможно и был в спорной ситуации, но что там смотреть так долго?». По его мнению, судья «не очень справился с матчем», так как было много остановок, не было темпа и духа игры.