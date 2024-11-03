Обнаружили посреди ночи. Завершились поиски 12-летнего уфимского мальчика

Неизвестно, помогла ли как-нибудь эта информация в поисках, но, тем не менее, они закончились чуть больше, чем через два часа после сообщения жительницы Кармаскалов. Почти в час ночи 31 октября «БашРегионСпас» опубликовал в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.