Обнаружили посреди ночи. Завершились поиски 12-летнего уфимского мальчика

В конце прошлого месяца в Уфе произошел инцидент, который не на шутку взбудоражил многих. 12-летний школьник Ильнур Д. (имя изменено — Ред.) ушел из дома и просто исчез. На его поиски отправились активисты нескольких волонтерских организаций, а также неравнодушные граждане.
Как сообщают представители поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», подросток пропал в минувшую среду, 30 октября, после того, как покинул дом в коллективном саду № 39 ОСТ ОАО УМПО. В какой-то момент ребенок перестал выходить на связь с родными и близкими, и это продолжалось чересчур долгое время.
Ситуация усугублялась тем, что у Ильнура были проблемы со здоровьем. Активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» рассказали, что он нуждается в медицинской помощи. Встревоженные родители не находили себе места от беспокойства, и спустя пару часов решили обратиться за помощью к волонтерам.
ПРОПАЛ В КАРМАСКАЛАХ?
Добровольческие организации не стали терять ни минуты и разместили на своих ресурсах ориентировки о пропаже 12-летнего уфимца. Активистам предстояло отыскать худощавого мальчика с темно-русыми волосами, карими глазами, ростом 159 сантиметров, одетым в черные куртку, брюки и ботинки.
«ЛизаАлерт» организовала поисковую операцию, в которой мог принять участие любой неравнодушный. От участников требовалось надеть одежду, предназначенную для походов в лес, а также взять с собой фонари, заряженные телефоны, горячее питье, перекус и скотч.
Под постом об организации поисков, жительница Кармаскалинского района Башкирии рассказала, что, возможно, видела Ильнура.
— Очень сильно похожий мальчик ехал 29 октября на рейсе Уфа-Кармаскалы в 13:30. Был без сопровождения взрослых. Сел, если не ошибаюсь, не на вокзале, — поведала женщина.
Неизвестно, помогла ли как-нибудь эта информация в поисках, но, тем не менее, они закончились чуть больше, чем через два часа после сообщения жительницы Кармаскалов. Почти в час ночи 31 октября «БашРегионСпас» опубликовал в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден. Жив! — сообщили активисты.
Почему 12-летний школьник пропал, из-за чего не выходил на связь, где был все это время, в каком месте удалось отыскать мальчика — эти детали волонтеры уточнять не стали.
Напомним, недавно завершились поиски 14-летней девочки из села Иглино. Школьница исчезла 11 октября, когда в Башкирии праздновался День республики. Ее отыскали лишь спустя четыре дня.
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