Что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, который называют Бабья заступница

На Осеннюю Казанскую верующие ходят в храм и обязательно молятся иконе Казанской Божьей Матери. У Богородицы просят здоровья и благополучия. А незамужние девушки, которые отчаялись и остаются без пары, просят у нее о помощи. Одно из названий праздника — «Бабья заступница». Все дело в том, что Казанскую икону считают заступницей женщин. Кроме того, 4 ноября считался самым счастливым периодом для бракосочетаний и венчаний.