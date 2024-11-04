Что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, который называют Бабья заступница

В Беларуси православные верующие 4 ноября 2024 года чтут Казанскую Икону Божьей Матери. В народе праздник называется Осенняя Казанская. Однако было и еще одно название — Бабья заступница.
Казанская икона Божьей Матери, история.
История образа начинается в XVI веке. В данный период, а именно речь идет про 21 июля 1579 года, случилось явление. Незадолго до чуда в Казани бушевал пожар, полностью уничтоживший некоторые районы. После случившегося Богородица явилась во сне девятилетней Матроне, которая была дочерью купца Онучина. Дева Мария сказала про икону, зарытую под развалинами сгоревшего дома.
Взрослые не поверили девочке, но Пресвятая Богородица еще три раза явилась ей во сне, указывая на место, где был спрятан образ иконы. В итоге мать вместе с Матроной пошли на указанное место, где обнаружили икону, которая никак не пострадала от огня.
Казанская икона Божьей Матери, традиции.
На Осеннюю Казанскую верующие ходят в храм и обязательно молятся иконе Казанской Божьей Матери. У Богородицы просят здоровья и благополучия. А незамужние девушки, которые отчаялись и остаются без пары, просят у нее о помощи. Одно из названий праздника — «Бабья заступница». Все дело в том, что Казанскую икону считают заступницей женщин. Кроме того, 4 ноября считался самым счастливым периодом для бракосочетаний и венчаний.
Казанская икона Божьей Матери, что нельзя делать 4 ноября.
День не подходит для поездок на дальние расстояние. Считается, что в дороге могут появиться сложности и непредвиденные препятствия. Не следует начинать новые дела. Под запретом тяжелый физический труд, а также бытовые дела. Нельзя заниматься рукоделием. На Казанскую Осеннюю не рекомендуется ругаться.
Казанская икона Божьей Матери, что можно делать 4 ноября.
По традиции, в указанный день ходили в церковь и обязательно молились у иконы Казанской Божьей Матери, прося здоровья и благополучия, а молодые девушки просили помощи в поисках пары. Также на праздник накрывали столы и собирались большой семьей. День Казанской иконы Божьей матери, или «Бабьей заступницы», являлся главным праздником для женщин. А еще 4 ноября играли свадьбы. Считалось, что пара будет жить счастливо и в достатке.
Казанская икона Божьей Матери, народные приметы.
Согласно приметам, ясная погода предупреждает про резкое похолодание. Сильный ливень предвещает плохую погоду, которая продлится долгое. В том случае, если дует южный ветер, то ждали снег.
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