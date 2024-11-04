«С сыном пока не общаюсь, жду решение суда!» Cтилист «Модного приговора» белорус Евгений Жук рассказал о ситуации после развода с женой

Известный стилист уроженец Бреста Евгений Жук рассказал о ситуации после неожиданного развода с женой. О стилисте Евгении Жуке мы писали ранее: он сотрудничал с популярным проектом российского Первого канала «Модный приговор», снимался в многочисленных шоу преображений на телеканале ТНТ. Словом, белорус сделал весьма успешную профессиональную карьеру.
Фолловеров дважды просить не пришлось. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Несколько лет назад Евгений женился, его избранницей стала модель из Калининграда Анастасия Белкина, с сыном которой от предыдущих отношений Женя смог найти общий язык и воспитывал, как родного. У пары совсем недавно появился совместный ребенок, мальчика назвали Тимофеем. А потом… А потом — словно гром среди ясного неба — Евгений ошарашил фолловеров новостью о совершенно неожиданном для них разводе.
Подробностей он не афишировал.
— В разводе всегда виноваты оба. Да, видимо, я что-то не додал. Не доделал. Я долго пытался найти причину. Проработать этот вопрос с психологом. Причину я нашел, — констатировал чуть позже Евгений, который не скрывал, что развод дался ему очень непросто.
Так или иначе, но белорус много и активно работает, а его аудитория в соцсетях только прирастает. Недавно Евгений решил еще больше укрепить связь с фолловерами, пообещав честно ответить не их вопросы или реплики.
В числе первых — привет из родного города: Евгений признался, такие весточки ему более чем приятны, тем более что в Бресте он не живет уже 17 лет.
Родной город Евгений вспоминает с теплом. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Потом был еще один ретро-вопрос: Евгений показал свою детскую фотографию и констатировал, мол, в школьные годы каким-то повышенным интересом со стороны противоположного пола он не пользовался. Хотя и недостатка во внимании не имел.
Евгений поделился классным ретроснимком. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Далее были вопросы профессионального толка: у Евгения спросили про его отношение к седине.
«Отношусь спокойно, если ваш образ выглядит красиво, не смущает, то ок. Просто часто она добавляет возраст или неопрятность, а еще проблема в том, что чаще всего она неравномерна».
Были и вопросы профессионального свойства. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Спросили у стилиста и том, какому типу женщин не идут короткие стрижки.
«Короткая стрижка открывает шею и нижнюю часть лица. Короткая стрижка требует укладку всегда, в некоторых случаях могут добавить маскулинности. Вот и отталкивайтесь от таких моментов», — порекомендовал Евгений всем тем, кто всерьез раздумывает даже не о каре, а о радикальном ежике на голове.
Короткие стрижки идут многим. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Поинтересовались у белоруса и его мнением о том, до какого возраста можно взять и сменить профессию, став парикмахером. «Я думаю, как можно раньше, в эту профессию нужно заходить максимально молодым!» — ответил Евгений.
Понятое дело, что вопросы о личной жизни фолловеры тоже не могли не задать.
«Почему вы расстались со своей женой?» Евгений был максимально четок и конкретен. «Потому что она этого захотела, сказала, что разлюбила и хочет развод, у нее новые отношения. В остальном — я не знаю», — констатировал белорус.
Спрашивали и о личном. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Были от фолловеров и слова поддержки.
«В расставании все равно виноваты оба… А я просто хочу вас поддержать». Жене на это было что сказать. «Согласен! Видимо, я не оправдал ожидания. Или просто ушли у нее чувства ко мне, это уже прошлая история».
Развод дался непросто. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
История, однако, продолжает развиваться. Отвечая на вопрос, о том, видит ли он своего недавно рожденного сына, Евгений ответил так: «К сожалению, пока нет. Жду решения суда».
У пары не так давно появился совместный ребенок. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Евгений также, отвечая ан вопрос о том, свободно ли сейчас его сердце, не стал ничего скрывать: «Я же только развелся. Мой психолог сказала, что после такого не сразу люди могут оправиться…». Стилист, говоря о своем душевном состоянии, добавил: «иногда волнами… но в целом в равновесии».
Пока Евгений, кажется, не готов к новым отношениям. Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Когда общение с фолловерами подходило к своему логическому финалу, прилетела классная реплика. «Евгений, а мне просто хочется пожелать вам счастья!».
Все будет хорошо! Фото: личная страница Евгения Жука в соцсети.
Белорус отреагировал позитивно: «Простите, я понимаю, вы со всеми благими побуждениями, но в жалости я не нуждаюсь. Все будет хорошо».
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