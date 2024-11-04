«С сыном пока не общаюсь, жду решение суда!» Cтилист «Модного приговора» белорус Евгений Жук рассказал о ситуации после развода с женой

Евгений также, отвечая ан вопрос о том, свободно ли сейчас его сердце, не стал ничего скрывать: «Я же только развелся. Мой психолог сказала, что после такого не сразу люди могут оправиться…». Стилист, говоря о своем душевном состоянии, добавил: «иногда волнами… но в целом в равновесии».