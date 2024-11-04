Белорусские врачи рассказали об инсульте: 40 тысяч случаев каждый год, новые методы первой помощи, реабилитация в первые 2 — 3 суток и почему давление 180/100 опаснее, чем 180/130

По статистике в Беларуси инсульт каждый год переживают около 40 тысяч человек, значит за последние 10 лет только в нашей стране их было около 400 тысяч. Это очень большая цифра с учетом того, что инсульт очень часто равен инвалидности, серьезным ухудшением качества жизни. При этом, пережив инсульт и оправившись от него, пациент не застрахован от второго случая, который в 10%-15% случаев наступает в течение первых трех дет после первой сосудистой катастрофы.