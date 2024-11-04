Белорусские врачи рассказали об инсульте: 40 тысяч случаев каждый год, новые методы первой помощи, реабилитация в первые 2 — 3 суток и почему давление 180/100 опаснее, чем 180/130

По статистике в Беларуси инсульт каждый год переживают около 40 тысяч человек, значит за последние 10 лет только в нашей стране их было около 400 тысяч. Это очень большая цифра с учетом того, что инсульт очень часто равен инвалидности, серьезным ухудшением качества жизни. При этом, пережив инсульт и оправившись от него, пациент не застрахован от второго случая, который в 10%-15% случаев наступает в течение первых трех дет после первой сосудистой катастрофы.
Причины инсульта, которые можно предотвратить.
Белорусский врач озвучил факторы риска инсульта, в том числе и те, от которых можно уйти и значительно снизить риск этой сосудистой катастрофы.
Эти четыре главных провокатора от завлабораторией неотложной и интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология» Александр Бейманов — курение, высокое давление, повышенный холестерин, а также сахарный диабет. Чтобы избежать инсульта все их надо скорректировать.
Еще одна частая причина инсультов — стенозы, и в первую очередь это сужение сосудов шеи.
По словам медика, треть пациентов с инсультом — это те, у которых есть поражения артерий на шее, которые питают кровью головной мозг (здесь подробнее).
Как спасают больных с инсультом в Беларуси.
Новые, прогрессивные, применяемые в Беларуси методы восстановления после инсульта, озвучили белорусские неврологи.
В первую очередь это реперфузионная терапия, а именно введение большой дозы препарата, разжижающего кровь, с целью растворить тромб в сосуде головного мозга и тем самым восстановить кровоток. В минских клиниках каждый пятый пациент с ишемическим инсультом (он встречается чаще всего), а это инсульт, который поражает мозг, получает тот или иной вид реперфузионной терапии, отметил завневрологическим отделением № 5 (для инсультных больных) МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Ярослав Жолнеркевич.
«Что касается интервенционных методик, их эффективность по сравнению с тромболитической терапией, согласно исследованиям, в восстановлении трудоспособности в 3 раза выше. При тромболитической терапии эффективность составила от 10 до 30% в зависимости от самого ишемического инсульта, интервенционные методики показали эффективность до 60% в восстановлении дееспособности пациента», — подчеркнул завлабораторией неотложной и интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология» Александр Бейманов.
При этом интервенционные методики могут быть применены к 10−40% пациентов с ишемическим инсультом. Надо сказать, что интервенционная хирургия — одно из самых молодых направлений в медицине. Она включает малоинвазивные хирургические вмешательства, во время которых доступ к пораженному органу осуществляется через просвет кровеносных сосудов. В Беларуси в последние годы растет число врачей, которые владеют этими технологиями (здесь подробнее).
Реабилитационное окно после инсульта.
Реабилитация пациентов, перенесших инсульт, начинается не после выписки из больницы, а в первые 2−3 суток от начала инсульта рассказала доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медуниверситета Екатерина Святская.
«Важная задача — не упустить реабилитационное терапевтическое окно, когда налажена перфузия головного мозга, выполнены интервенционные вмешательства», — подчеркнула специалист.
Реабилитация пациентов с инсультом начинается в палате интенсивной терапии либо в специализированном инсультном отделении (здесь подробнее). С таким больным должна работать целая бригада. Екатерина Святская отметила, что пациентам после инсульта надо в первую очередь наладить питание, которое даст пациенту ресурс для дальнейшего восстановления.
Специалист подчеркнула, что реабилитация — это прежде всего тяжелый труд самого пациента, медики способны только рассказать, показать, наставить.
По убеждению Екатерины Святской, правильно проведенная реабилитация позволяет сохранить независимость пациента, но, если момент для реабилитации упущен, это может привести к ухудшению его состояния.
Мерцательная аритмия и инсульт.
Примерно треть всех ишемических инсультов происходит в результате мерцательной аритмии или как ее по-иному называют медики фибрилляции предсердий, нарушения ритма сердца. При мерцательной аритмии пульс составляет, как правило, более 120 ударов в минуту, сердце бьется как птица в клетке, может замирать.
Аритмию кто-то чувствует и очень сильно, а кто-то практически не ощущает. Но иногда первым и последним проявлением аритмии может стать внезапная смерть от инсульта. Аритмию можно сравнить с бомбой замедленного действия, которая может рвануть в любой момент.
Особенно много пациентов с мерцательной аритмией в старшей возрастной группе, не менее 6−10%.
Аритмия — это чаще всего симптом сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых — гипертония, которую пациенты не лечат, ишемия, инфаркт, атеросклероз коронарных артерий, миокардиты. Может быть также следствием неполадок со щитовидкой, а также абдоминального ожирения, когда жир скапливается в верхней половине туловища и на животе.
Что делать при аритмии? Худеть, если есть ожирение, если есть проблемы со щитовидной железой — идти на прием к эндокринологу, если высокое давление — подбирать препараты для его снижения с помощью кардиолога.
Если поставлен диагноз мерцательная аритмия и назначено лечение — пить таблетки пожизненно, чтобы удерживать нормальный синусовый ритм сердца. Не будете принимать — будет срываться ритм. А каждый такой приступ — это шаг к инсульту. Точно также как назначенные врачом таблетки от давления надо принимать не от случая к случаю, а все время.
Мерцательные движения сердца медики сравнивают с маслобойкой, при помощи которой раньше в деревнях взбивали масло. Точно так же сердце начинает «взбивать» из плавающих частиц крови сгустки — тромбы. Если при выталкивании крови из сердца тромб попадает в сосуд головного мозга и закупоривает его, происходит инсульт.
Медики констатируют: у мужчин мерцательная аритмия встречается чаще, но именно у женщин она чаще приводит к инсульту (здесь подробнее).
Разница между верхним и нижним давлением, риск инсульта.
По словам завкафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО, профессора Андрея Пристрома, разница между верхним и нижним давлением — это пульсовое давление, и оно указывает на состояние сердца и эластичность стенок сосудов. Поэтому у пожилых людей в силу того, что с сосудами есть проблемы, разница между верхним и нижним давлением может превышать 50 мм рт. ст. Это может говорить об атеросклерозе. Если разрыв превышает 60 мм рт. ст., то резко возрастает вероятность развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений.
Медики утверждают, что при измерении давления важны не только сами цифры на тонометре, но и разница между верхним и нижним показателем. Чем эта разница больше, тем выше риск инсульта (к примеру, повышенное давление 180/100 опаснее, чем 180/130). Это знак того, что организм не успевает перестраиваться вслед за скачками давления (подробнее здесь).
Но все же небольшая разница между верхним и нижним давлением — это тоже не очень хороший признак. Надо разбираться в причинах, и в первую очередь проверить почки.
Нужно ли принимать таблетки от давления, если тонометр показывает нормальные цифры.
Высокое, неконтролируемое артериальное давление — одно из главных причин инсульта.
Гипертоников, людей с повышенным артериальным давлением, в Беларуси очень много. Не так просто каждому из них подобрать лекарственные средства, которое, при приеме, эффективно и надежно держит давление в узде.
И даже если такие таблетки и подобраны путем проб и ошибок лечащим врачом и пациентом, то наступает время, когда у этого пациента давление нормализуется и ему в голову приходит мысль: «А может, бросить каждый день пить эти таблетки от давления, все же и так хорошо». Чаще всего такие мысли приходят мужчинам, потому что женщины более дисциплинированы.
Главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром Минской областной клинической больницы Алексей Деконский обратил внимание на то, что препараты от артериальной гипертензии принимаются постоянно именно для того, чтобы снизить риск осложнений.
«Это заболевание является скрытым убийцей. И осложнения от артериальной гипертензии проявляются лишь через три-пять лет, когда проблема полностью атаковала организм», — отметил врач.
Кардиолог напомнил, что препараты от артериальной гипертензии необходимо принимать каждый день в одно и то же время, потому что они обладают накопительным эффектом.
«Если вам назначены доктором гипотензивные препараты, принимать их следует постоянно, а не от случая к случаю. Снижать дозу, отменять лекарства самостоятельно, даже если уровень артериального давления не превышает 120/80 мм рт. ст., нельзя категорически», — подчеркнул заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии БелМАПО, доктор медицинских наук профессор Андрей Пристром.
Не стоит добиваться быстрого снижения давления при его скачке. Выпили таблетку — понаблюдайте за собой. Через 1−2 часа померяйте давление еще раз. Если давление не снижается, возможен прием того же лекарственного средства в той же дозировке. Еще через час после повторного приема опять померяйте давление (здесь подробнее).
Инсульт и магнитные бури, риски инсульта в холодное время года.
Врач-кардиолог, кандидатом медицинских наук, научный сотрудник НМИЦ имени Алмазова Минздрава России, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк в интервью kp.ru отметила, что сегодня нет убедительных научных данных, подтверждающих влияние магнитных бурь на инфаркты у людей.
Нередко человек списывает свое недомогание на солнечный «шторм», а на самом деле это совпадение, результат накопления разных мелких нарушений в организме. Накануне был стресс на работе, вы плохо спали, съели слишком много соленого, подскочило давление и т.п.
Зато есть данные, что на наши сосуды и мозговое кровообращение могут влиять перепады атмосферного давления и температур, отмечает Наталья Гаврилюк.
Достоверно известно, что число инсультов и инфарктов растет в осенне-зимний период, говорит врач. Холод вызывает спазм кровеносных сосудов. А если они и без того сужены из-за холестериновых отложений, повреждены воспалением, осложнениями гипертонии, то риск сосудистых катастроф заметно увеличивается.
Также для снижения риска инсульта очень важен полноценный сон, отметила Наталья Гаврилюк. А его нехватка или низкое качество, когда человек часто просыпается среди ночи, в несколько раз повышают риск сосудистых катастроф.
Во сне у нас активно работает гормональная система, поясняет врач. В том числе, «утилизируются» гормоны стресса — кортизол, адреналин. Если эти процессы нарушены, растет давление. А также запускается системное воспаление. Оба этих фактора серьезно увеличивают угрозу инсульта. Еще выше она становится из-за храпа, при котором у человека периодически останавливается дыхание.
Мы писали, что Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума (здесь подробнее).
А вот главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту (подробнее здесь).