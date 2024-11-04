Отправили ссылку: VR-детектив и манифест репрессированного конструктивиста

Самое ценное здесь — именно беседы с режиссером, особенно последняя, занимающая много десятков страниц и затрагивающая не только фильмы, но и метод работы и даже немножко личную жизнь Пона. А вот собственные эссе Ли, мягко говоря, удивляют. Он строит их на пересказах сюжетов, практически не говоря о собственно кинематографических аспектах. Ну и апофеоз такого подхода — тот самый поэпизодный анализ, на поверку оказывающийся просто кратким (хотя нет, не таким уж и кратким) изложением происходящего на экране. Что ж, надо с чего-то начинать. А там уж и серьезные киноведы подтянутся.