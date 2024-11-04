Отправили ссылку: VR-детектив и манифест репрессированного конструктивиста

Детектив в виртуальной реальности Сюсукэ Митио, откровенные дневники советского коллекционера Леонида Талочкина, первая книга про создателя «Паразитов» Пон Чжун-хо и репринтное издание исторического манифеста «Конструктивизм» Алексея Гана. В нашей подборке книжных новинок портреты ярких личностей встретились с портретами целых эпох. Что же интереснее? Ответ — в материале «Известий».
Треки смерти.
Сюсукэ Митио.
Книга японского писателя Сюсукэ Митио позиционируется как «первый VR-детектив», и это, с одной стороны, привлекает внимание, а с другой — запутывает. Оказывается, что никаких очков и шлемов для погружения в повествование не требуется, но смартфон понадобится: каждый из пяти рассказов, составляющих книгу, дополнен одним или несколькими QR-кодами, по которым открываются аудио- и видеофайлы, дополняющие сюжет, а может, и заставляющие взглянуть на него по-новому.
Фото: Эксмо.
В основе самих рассказов — довольно простые истории об убийствах. Пожилой брокер-неудачник шантажирует своего старого знакомого, замешанного в преступлении; школьный преподаватель следит за ученицей и понимает, что она стала жертвой изнасилования, а затем избавилась от своего мучителя. Увлекательное, хотя и проходное pulp fiction. Особым его делает именно аудиовизуальное расширение.
Порой оно просто создает атмосферу, делая мир Митио более рельефным, порой же и вовсе содержит ключи для разгадки (например, в первой новелле). Как жанровый эксперимент это, безусловно, интересно и очень перспективно.
«Завтра — см. вчера».
Дневники Леонида Талочкина.
Выход дневников Леонида Талочкина — событие долгожданное. Специалисты уже давно начали изучать архив одного из крупнейших коллекционеров СССР, но из-за объема материала, необходимости расшифровки различных имен и написания комментариев работа растянулась на годы. В итоге было решено сначала ограничиться публикацией записей по одному десятилетию — 1960-м годам, и всё равно получился массивный, увесистый том.
Фото: Музей Гараж.
На первый взгляд это вещь сугубо цеховая. Талочкин широкой публике не особо известен, пусть даже принадлежавшие ему картины видели почти все, кто в принципе интересуется искусством (сегодня у него именной зал в Третьяковской галерее). Собирал он своих современников-нонконформистов: Зверева, Плавинского, Немухина, Нусберга, Инфанте и многих других. Учитывая нынешний всплеск интереса к их творчеству, особенно со стороны исследователей, выход такого фолианта кажется весьма своевременным. Однако для обычного читателя важнее другое. Это не просто сокровищница ценной информации о советской арт-среде, но портрет целой эпохи, увиденной через призму жизни андеграундной богемы. Герои творят, ищут себя, заводят романы, пьют, ссорятся, спорят и — мечтают о свободе.
«Конструктивизм».
Алексей Ган.
Совсем недавно мы рассказывали о первой монографии, посвященной Алексею Гану — идеологу советского конструктивизма. Однако главный труд Гана, манифест, который так и назывался — «Конструктивизм», — до сих пор оставался непереизданным. Единственный раз революционный во всех смыслах труд был опубликован в 1922 году в Твери, сравнительно малым (по меркам агитационной литературы) тиражом 2000 экземпляров. Это, равно как и судьба автора, репрессированного за критику Сталина, не помешало изданию стать культовым.
Фото: Ад Маргинем.
Без цитат из «Конструктивизма» не обходится ни один основательный труд об искусстве этого направления, а типографские находки Гана изучают как образцы раннесоветского дизайна. Теперь широкая публика может оценить первоисточник практически в его аутентичном виде.
Новое издание состоит из двух частей. Первая — обстоятельная научная статья искусствоведа Ольги Сафоновой об истории создания «Конструктивизма» и различных аспектах этого труда. Вторая часть — собственно репринт оригинальной книги 1922 года. Особенно важно, что перед нами не просто текст, а именно факсимильное воспроизведение, позволяющее оценить все находки, связанные со шрифтами, графическими элементами и версткой.
«Миры Пон Джун-хо».
Ли Дон-чжин.
Имя режиссера Пон Джун-хо было известно киноманам давно. Но в 2019—2020 годах, когда фильм «Паразиты» собрал, кажется, все возможные награды — от каннской «Пальмовой ветви» до главного «Оскара», — о корейском мастере услышали даже те, кто не особо интересуется этим видом искусства. Наверняка после этого триумфа многие открыли для себя и предыдущие работы Пона, а некоторые захотели даже что-то почитать о режиссере. И столкнулись с проблемой: ни одного основательного труда о нем на русском языке не было.
Фото: Эксмо.
Но наконец через пять лет после выхода «Паразитов» эта лакуна закрыта. Правда, лишь отчасти, поскольку основательность в данном случае проявляется в объеме тома, но не в глубине текстов. Корейский кинокритик Ли Дон-чжин, писавший развернутые тексты почти обо всех полнометражных работах Пона и не раз с ним беседовавший, собрал под одной обложкой свои публикации разных лет и дополнил их поэпизодным анализом «Паразитов». Ну, а издательство «Бомбора» выпустило российский перевод книги.
Самое ценное здесь — именно беседы с режиссером, особенно последняя, занимающая много десятков страниц и затрагивающая не только фильмы, но и метод работы и даже немножко личную жизнь Пона. А вот собственные эссе Ли, мягко говоря, удивляют. Он строит их на пересказах сюжетов, практически не говоря о собственно кинематографических аспектах. Ну и апофеоз такого подхода — тот самый поэпизодный анализ, на поверку оказывающийся просто кратким (хотя нет, не таким уж и кратким) изложением происходящего на экране. Что ж, надо с чего-то начинать. А там уж и серьезные киноведы подтянутся.