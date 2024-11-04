В Москве откроют международный симпозиум «Создавая будущее»

«Симпозиум станет уникальной международной площадкой для открытого диалога, где будут обсуждаться сценарии развития человечества и глобальные вызовы современности. В программе — более 60 мероприятий по четырем направлениям: “будущее человека”, “будущее технологий”, “будущее многополярного мира” и “будущее цивилизации”, — сообщается на сайте мероприятия. По информации организаторов, симпозиум объединит более 3 тыс. участников из 87 стран, включая Австрию, Аргентину, Армению, Болгарию, Венгрию, Египет, Индию, Испанию, Италию, Иран, Китай, Канаду, Кувейт, США, Саудовскую Аравию, Сербию, Сирию, Турцию и Францию.