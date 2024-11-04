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Патриарх Кирилл ответил на вопрос, нужно ли России отгораживаться от мира

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. России не нужно отгораживаться от мира, «ощетинившись пушками», но ей нельзя мимикрировать под противников, отказываясь от самой себя, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев».

Источник: © РИА Новости

Патриарх Кирилл встретился в воскресенье в храме Христа Спасителя со слушателями программы развития для участников специальной военной операции «Время героев», сообщила пресс-служба Московского патриархата.

«Нам ни от кого отгораживаться не надо, но нам ни в коем случае не надо мимикрировать под наших теперешних противников. Даже посещая другие страны, не нужно отказываться от самих себя, не нужно никому подыгрывать. Мы сильные, мы независимые и одновременно мы не замыкаемся, лишая себя общения с окружающим миром», — сказал патриарх Кирилл, отвечая на вопрос участника СВО: «Нужно ли России закрываться от мира?», его слова цитирует сайт Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ напомнил всем о народной дипломатии, когда на уровне дружеских контактов люди защищают свою страну, помогают другим понять, почему Россия действует так, а не иначе.

«Вот поэтому не надо замыкаться, превращаться в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции», — заключил патриарх Кирилл.

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