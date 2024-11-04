Патриарх Кирилл ответил на вопрос, нужно ли России отгораживаться от мира

Патриарх Кирилл встретился в воскресенье в храме Христа Спасителя со слушателями программы развития для участников специальной военной операции «Время героев», сообщила пресс-служба Московского патриархата.
«Нам ни от кого отгораживаться не надо, но нам ни в коем случае не надо мимикрировать под наших теперешних противников. Даже посещая другие страны, не нужно отказываться от самих себя, не нужно никому подыгрывать. Мы сильные, мы независимые и одновременно мы не замыкаемся, лишая себя общения с окружающим миром», — сказал патриарх Кирилл, отвечая на вопрос участника СВО: «Нужно ли России закрываться от мира?», его слова цитирует сайт Русской православной церкви.
Предстоятель РПЦ напомнил всем о народной дипломатии, когда на уровне дружеских контактов люди защищают свою страну, помогают другим понять, почему Россия действует так, а не иначе.
«Вот поэтому не надо замыкаться, превращаться в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции», — заключил патриарх Кирилл.