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Движение машин по Крымскому мосту перекрывали на один час

Дополнительной информации о причинах случившегося не сообщалось.

Источник: Аргументы и факты

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту было перекрыто. Данные сведения сообщали представители Оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к объекту и подготовке к досмотру.

Инцидент был зафиксирован в 22:43 по местному времени. О причинах соответствующих мер не сообщалось.

Водителей, которые в момент перекрытия движения находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Дальнейшие действия им диктовали сотрудники транспортной безопасности.

Ровно через час — в 22:48 — движение было восстановлено. На данный момент работа проводится в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин не оплатил задолженность по кредитам, налоги и материальный ущерб на общую сумму свыше 470 тысяч рублей.