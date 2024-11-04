Движение машин по Крымскому мосту перекрывали на один час

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту было перекрыто. Данные сведения сообщали представители Оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к объекту и подготовке к досмотру.
Инцидент был зафиксирован в 22:43 по местному времени. О причинах соответствующих мер не сообщалось.
Водителей, которые в момент перекрытия движения находились на мосту, просили сохранять спокойствие. Дальнейшие действия им диктовали сотрудники транспортной безопасности.
Ровно через час — в 22:48 — движение было восстановлено. На данный момент работа проводится в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин не оплатил задолженность по кредитам, налоги и материальный ущерб на общую сумму свыше 470 тысяч рублей.