В Москве и Подмосковье начался снегопад

Причиной такой погоды стал активный циклон, проходящий с Балтийского моря в юго-восточном направлении, через Москву и Подмосковье. «Специалисты прогнозируют ночью и днем понедельника, 4 ноября, ветреную и снежную погоду с количеством осадков 6−8 мм, местами может отмечаться мокрый снег, в отдельных районах в утренние часы не исключаются замерзающие осадки», — отмечают синоптики. С учетом того, что столбики термометров ночью могут понижаться до минус 2 градусов, а днем колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, создаются условия для накопления выпадающего снега и, соответственно, формирования временного снежного покрова высотой около 5 см.