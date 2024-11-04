В Москве и Подмосковье начался снегопад

Согласно предупреждению синоптиков Гидрометцентра РФ, снег, местами сильный, ожидается в период до 09:00 мск. При этом в отдельных районах в течение дня не исключен гололед, а на дорогах — гололедица. Весь комплекс неблагоприятных погодных условий стал причиной объявления в столичном регионе желтого уровня опасности, который символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.
Причиной такой погоды стал активный циклон, проходящий с Балтийского моря в юго-восточном направлении, через Москву и Подмосковье. «Специалисты прогнозируют ночью и днем понедельника, 4 ноября, ветреную и снежную погоду с количеством осадков 6−8 мм, местами может отмечаться мокрый снег, в отдельных районах в утренние часы не исключаются замерзающие осадки», — отмечают синоптики. С учетом того, что столбики термометров ночью могут понижаться до минус 2 градусов, а днем колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, создаются условия для накопления выпадающего снега и, соответственно, формирования временного снежного покрова высотой около 5 см.
По последним данным синоптиков, температура воздуха в городе сейчас составляет около 0,3 градуса ниже нуля — такие сведения дает главная городская метеостанция, расположенная на ВДНХ.
Ранее заместитель столичного мэра Петр Бирюков отмечал, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. «Городские службы переведены в режим повышенной готовности, подготовлено необходимое количество техники и бригад для ликвидации последствий непогоды», — сказал он. В частности, коммунальщики непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков будут проводить сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.
В комплексе городского хозяйства столицы в связи с этим попросили москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, власти просят воздержаться от поездок на личном транспорте, если на нем еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю.