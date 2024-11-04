JCI: некоторые инфекции способны вызвать развитие диабета первого типа

Бактериальные инфекции могут провоцировать диабет первого типа. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI).
В борьбе с бактериальными инфекциями участвуют иммунные Т-клетки. Однако ряд бактерий с помощью молекул влияют на возникновение гиперактивации иммунной системы. Последняя уничтожает клетки, которые ответственны за выработку инсулина. Все это приводит к развитию диабета первого типа.
Специалисты напомнили, что это заболевание развивается у детей и молодых людей. В этом случае клетки, вырабатывающие инсулин, атакуются собственной иммунной системой.
«Это приводит к нехватке инсулина, а это означает, что людям, живущим с диабетом 1-го типа, необходимо вводить инсулин несколько раз в день», — напомнили исследователи.
Ранее ученые заявили, что сахарный диабет второго типа нужно лечить витамином D. У него нашли массу полезных эффектов, и это даже позволило его считать не только витамином, но и гормоном.