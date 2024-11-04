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JCI: некоторые инфекции способны вызвать развитие диабета первого типа

Некоторые бактерии могут выделять молекулы, которые приводят к гиперактивации иммунной системы.

Источник: Аргументы и факты

Бактериальные инфекции могут провоцировать диабет первого типа. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI).

В борьбе с бактериальными инфекциями участвуют иммунные Т-клетки. Однако ряд бактерий с помощью молекул влияют на возникновение гиперактивации иммунной системы. Последняя уничтожает клетки, которые ответственны за выработку инсулина. Все это приводит к развитию диабета первого типа.

Специалисты напомнили, что это заболевание развивается у детей и молодых людей. В этом случае клетки, вырабатывающие инсулин, атакуются собственной иммунной системой.

«Это приводит к нехватке инсулина, а это означает, что людям, живущим с диабетом 1-го типа, необходимо вводить инсулин несколько раз в день», — напомнили исследователи.

Ранее ученые заявили, что сахарный диабет второго типа нужно лечить витамином D. У него нашли массу полезных эффектов, и это даже позволило его считать не только витамином, но и гормоном.