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Российский экипаж МКС поздравил жителей РФ с Днем народного единства

Праздник призван объединять всех, кто искренне любит Россию.

Источник: Аргументы и факты

День народного единства отмечается в России 4 ноября. С праздником соотечественников поздравили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС).

Овчинин обратил внимание, что праздник должен объединять всех людей, которые любят и уважают Россию, ее многовековую историю.

«Тех, кто демонстрирует свою любовь к России не словом, но делом», — отметил космонавт.

Горбунов добавил, что РФ населяет множество народов. И только все вместе они смогут преодолеть испытания. Каждый житель страны должен делать все возможное для развития могучего государства.

Вагнер напомнил историю этого праздника. Четыре века назад предки смогли справиться с внешней угрозой, сплотившись и выбрав единый путь. Тогда они показали силу духа и изгнали противника со своих земель.

«Благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло», — отметил Вагнер.

Напомним, что 4 ноября 1612 года Второе ополчение прорвалось к Московскому Кремлю и вынудило капитулировать польско-литовский гарнизон, удерживающий цитадель столицы Русского царства. Второе ополчение действовало под началом Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.