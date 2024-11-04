Российский экипаж МКС поздравил жителей РФ с Днем народного единства

День народного единства отмечается в России 4 ноября. С праздником соотечественников поздравили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС).
Овчинин обратил внимание, что праздник должен объединять всех людей, которые любят и уважают Россию, ее многовековую историю.
«Тех, кто демонстрирует свою любовь к России не словом, но делом», — отметил космонавт.
Горбунов добавил, что РФ населяет множество народов. И только все вместе они смогут преодолеть испытания. Каждый житель страны должен делать все возможное для развития могучего государства.
Вагнер напомнил историю этого праздника. Четыре века назад предки смогли справиться с внешней угрозой, сплотившись и выбрав единый путь. Тогда они показали силу духа и изгнали противника со своих земель.
«Благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло», — отметил Вагнер.
Напомним, что 4 ноября 1612 года Второе ополчение прорвалось к Московскому Кремлю и вынудило капитулировать польско-литовский гарнизон, удерживающий цитадель столицы Русского царства. Второе ополчение действовало под началом Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.