Риэлтор Старыгин рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде жилья

«То есть, если вас просят перевести какой-то депозит, бронь, еще что-либо до того, как вы встретились, увидели собственника, увидели документы и увидели, что квартира, размещенная в объявлении, соответствует действительности, и она реально существует, соответственно, никаких денег переводить не нужно», — добавил эксперт.