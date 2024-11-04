Риэлтор Старыгин рассказал, как не нарваться на мошенников при аренде жилья

Руководитель агентства недвижимости «Старыгин и партнеры» Гильдии Риэлторов Москвы Даниил Старыгин рассказал aif.ru, на что нужно обращать внимание при поиске арендного жилья, чтобы не стать жертвой мошенников.
В первую очередь стоит внимательно изучить фотографии в объявлении и сверить адрес, в действительности ли там расположен дом. Затем связаться с арендодателем по телефону и задать ему вопросы.
После звонка мошенники могут заявить, что на квартиру якобы есть ажиотаж, поэтому нужно перевести некую сумму в качестве брони.
«Такого стоит в первую очередь избегать. Не переводите средства до заключения каких-либо договоров с собственником или субарендатором. Все переводы стоит прописывать в договоре, чтобы было подтверждение, что человек действительно имеет право принимать деньги за аренду жилья», — пояснил Старыгин.
Такая схема мошенничества является самой распространенной, многим известной, но тем не менее, она еще существует.
«То есть, если вас просят перевести какой-то депозит, бронь, еще что-либо до того, как вы встретились, увидели собственника, увидели документы и увидели, что квартира, размещенная в объявлении, соответствует действительности, и она реально существует, соответственно, никаких денег переводить не нужно», — добавил эксперт.
Ранее Старыгин рассказал, что съем обычной «однушки» в Москве обойдется до 80 тыс. руб.