Историк Матвеев описал уникальные качества советского разведчика Кузнецова

Легендарный деятель советских спецслужб с 1911 по 1944 годы Николай Кузнецов выделялся уникальными качествами, которые делали его идеальным для выполнения заданий на «секретных фронтах». Эти качества в беседе с РИА Новости озвучил историк спецслужб из Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
Президентская библиотека открыла доступ к ранее секретным документам Центрального архива ФСБ России, которые освещают деятельность Кузнецова. Эти документы содержат важную информацию, которая в годы Великой Отечественной войны поступала в Москву с оккупированной Западной Украины, благодаря сведениям, предоставленным Кузнецовым. В них также находится документ, свидетельствующий о рекомендации на присвоение ему звания Героя Советского Союза за заслуги в борьбе с нацистами, включая устранение высокопоставленных сотрудников оккупационных властей Германии.
История сотрудничества Кузнецова с советскими органами безопасности начинается в 1932 году, когда он находился в городе Кудымкар в Коми-Пермяцком округе, работая лесником. Его первым оперативным псевдонимом стал «Кулик», затем «Ученый». Лишь в 1937 году в Свердловске он принял известный псевдоним «Колонист».
Перевод Кузнецова в Москву стал возможным благодаря Михаилу Журавлеву, наркому внутренних дел Коми АССР. Он в 1939 году увидел в разведчике выдающиеся способности и предложил его кандидатуру столичным коллегам для работы в центре.
Кузнецов благодаря отличному знанию немецкого языка и своей внешности быстро наладил контакты с иностранными гражданами и сотрудниками иностранных миссий в Москве, включая работников бывшего германского посольства. Будучи известным как немецкий гражданин, он работал испытателем на авиационном заводе, и эта активная деятельность продолжалась до начала войны с Германией.
«Природа специально создала Николая Кузнецова для участия в интеллектуальных поединках контрразведки, наградив его редким даром перевоплощения в образы других людей и способностью к изучению иностранных языков», — указал Матвеев.
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