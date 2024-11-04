Историк Матвеев описал уникальные качества советского разведчика Кузнецова

Президентская библиотека открыла доступ к ранее секретным документам Центрального архива ФСБ России, которые освещают деятельность Кузнецова. Эти документы содержат важную информацию, которая в годы Великой Отечественной войны поступала в Москву с оккупированной Западной Украины, благодаря сведениям, предоставленным Кузнецовым. В них также находится документ, свидетельствующий о рекомендации на присвоение ему звания Героя Советского Союза за заслуги в борьбе с нацистами, включая устранение высокопоставленных сотрудников оккупационных властей Германии.