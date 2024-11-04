Экс-губернатору Буркову пророчат возврат в большую политику

Одни источники утверждают, что достаточно амбициозный политик планирует претендовать на пост губернатора Свердловской области в случае отставки действующего главы региона Евгения Куйвашева. Он хочет дождаться ухода Куйвашева и затем заявить о своих губернаторских амбициях. В Омской области он не смог добиться достаточного успеха в качестве главы региона, но Средний Урал для него всё же родной, и здесь у него могут быть другие перспективы.