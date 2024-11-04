Экс-губернатору Буркову пророчат возврат в большую политику

Бывший руководитель Омской области Александр Бурков, занимающий сейчас должность заместителя генерального директора по персоналу концерна «Уралвагонзавод» согласно инсайдам планирует вернуться в большую политику. И сделать он это планирует в Свердловской области. По информации из телеграм-канала «УралИнфоЗавод», экс-губернатор уже дважды встречался с новым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артёмом Жогой и обсуждал с ним различные вопросы.
Одни источники утверждают, что достаточно амбициозный политик планирует претендовать на пост губернатора Свердловской области в случае отставки действующего главы региона Евгения Куйвашева. Он хочет дождаться ухода Куйвашева и затем заявить о своих губернаторских амбициях. В Омской области он не смог добиться достаточного успеха в качестве главы региона, но Средний Урал для него всё же родной, и здесь у него могут быть другие перспективы.
Другие источники утверждают, что амбиции Буркова более скромны: он хочет либо стать сенатором от Свердловской области, либо вернуться в Государственную Думу в 2026 году.
Напомним, что Александр Бурков занимал пост губернатора Омской области с октября 2017 года по март 2023 года. До этого он был депутатом Государственной Думы от Свердловской области V-VII созывов, а в 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области и прошёл во второй тур.