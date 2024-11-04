Daily Mail: британские врачи вычисляют дату смерти пациентов с помощью ИИ

Британские больницы начали использовать «калькулятор смерти», который работает на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему можно попробовать предсказать дату смерти пациента, указано в Daily Mail.
Специалисты используют результаты электрокардиограммы (ЭКГ). Процесс регистрирует электрическую активность сердца.
«Он способен обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить», — указано в материале.
Программа определяет риск смерти пациента с вероятностью в 78 процентов. При этом ЭКГ может быть даже десятилетней давности.
Эксперимент проводился с участием сотни пациентов Лондона. Позже число испытуемых увеличится.
Технология способна считывать результаты ЭКГ и выявлять симптомы аритмии и сердечной недостаточности. Далее аппарат дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска смерти пациента.
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