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Daily Mail: британские врачи вычисляют дату смерти пациентов с помощью ИИ

«Калькулятор смерти» способен определить риск смерти человека в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью в 78 процентов.

Источник: Аргументы и факты

Британские больницы начали использовать «калькулятор смерти», который работает на основе искусственного интеллекта. Благодаря ему можно попробовать предсказать дату смерти пациента, указано в Daily Mail.

Специалисты используют результаты электрокардиограммы (ЭКГ). Процесс регистрирует электрическую активность сердца.

«Он способен обнаружить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить», — указано в материале.

Программа определяет риск смерти пациента с вероятностью в 78 процентов. При этом ЭКГ может быть даже десятилетней давности.

Эксперимент проводился с участием сотни пациентов Лондона. Позже число испытуемых увеличится.

Технология способна считывать результаты ЭКГ и выявлять симптомы аритмии и сердечной недостаточности. Далее аппарат дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска смерти пациента.

Ранее британские ученые заявили, что астероид, падение которого на полуостров Юкатан привело к вымиранию динозавров, был не единственным космическим телом, врезавшимся в Землю в тот период времени.