Когда лучшее время для переезда и крупных покупок: предсказания бурятского ламы на неделю с 4 по 10 ноября

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама поделился новыми предсказаниями. Каждый день таит в себе свои тайны и секреты. Разобраться в превратностях судьбы поможет зурхай на неделю с 4 по 10 ноября 2024. Рассказываем, о чем предупреждает буддийская астрология.
Зурхай на неделю с 4 по 10 ноября 2024.
Зурхай на 4 ноября, понедельник.
Подходящий день для животноводства, культуры, науки, путешествий и судебных дел.
Стрижка волос и покупка украшений — к радости.
А вот браться за охотничьи дела, проведение детских мероприятий и бурение скважины лама в этот день не советуют. Также лучше отложить принятие важных решений.
Желания сбудутся у тех кто родился в годы Овцы и Собаки.
Зурхай на 5 ноября, вторник.
Подходящее время для животноводства, растениеводства, торговли и похоронных дел. А сил на выполнение всех задач придаст стрижка волос.
Если планировали переезд или путешествие — отложите. Любые начинания во вторник не увенчаются успехом. Также стоит отказаться от экстрима.
Родившихся в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи обойдут невзгоды, а вот символам Обезьяны и Курицы не стоит рассчитывать на удачу.
Зурхай на 6 ноября, среда.
А вот в среду можно смело браться за любые начинания. Растениеводство, животноводство, путешествия и брачные дела будут иметь хороший результат.
— Надевание и покупка обновок, украшений — к обретению новых друзей, коллег и партнёров, — говорится в зурхае.
Чего лучше избегать? Охотничьи и похоронных дел. Покупка вещей из школы, кожи и пуха тоже может обернуться неудачей. Также не рекомендуют принимать участие в праздниках и застольях с родственниками.
День пройдет легко для родившихся в годы Мыши, Коровы, Собаки и Свиньи. Торопиться не советуют символам Змеи и Коня.
Зурхай на неделю с 4 по 10 ноября 2024.
Зурхай на 7 ноября, четверг.
Планировали обновить гардероб? Тогда лучше повременить, четверг неподходящий день. Также лама не рекомендует заниматься судебными, брачными и похоронными делами — возможны ссоры и разногласия.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли и военных дел, — сообщает Еши Намжил лама. — Стрижка волос улучшит внешний вид.
Фортуна повернется к родившимся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. А неудачи ждут появившихся на свет в годы Коровы, Дракона и Собаки.
Зурхай на 8 ноября, пятница.
Хороший день, чтобы отправиться в путешествие! В пятницу многие начинания увенчаются успехом. А готовка зарядит долголетием.
Вновь хороший день для животноводства, культуры, торговли, науки и растениеводства. А обновки принесут удачу, богатство и свежие идеи.
— Работы с землей, глиной, прочими сыпучими материалами будут полезны для метаболизма, работы ЖКТ, — говорится в зурхае. — Отличный день для продолжения рода, зачатия ребёнка, обращения к процедуре ЭКО.
Улучшить женское и мужское здоровье помогут бьюти процедуры и работа с водой или рядом с водоемом.
А вот от любого экстрима лучше отказаться. Не рекомендуют в этот день покупать машину и заниматься военными, охотничьим, судебными делами.
Стрижка волос — к ссоре.
Удачный день для символов Змеи, Овцы, Обезьяны и Курицы. А вот у родившихся в годы Тигра и Зайца многое не получится.
Зурхай на 9 ноября, суббота.
Чем стоит заниматься? Начинания будут удачными в этот день. Животноводство, растениеводство, торговля, брачные, военные и судебные дела увенчаются успехом.
Стрижка волос продлит жизнь.
С путешествиями и переездами стоит повременить. Лама не рекомендует заниматься охотничьими и похороны и делами. Скандалы и покупка обновок могут привести к серьезным проблемам.
Энергия появится у символов Коровы, Тигра и Зайца. А у родившихся в годы Мыши и Свиньи будет плохое самочувствие.
Зурхай на 10 ноября, воскресенье.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, путешествий, судебных и военных дел, — сообщает Еши Намжил лама. — Приручение, дрессировка животных будут весьма полезны для нервной, психической систем, впрочем, как и игры, контакты со всеми «братьями нашими меньшими».
Добрые дела уберут от ДТП и крупных бед.
Чего стоит избегать? Воскресенье не лучший день для посещения кладбищ и других мест захоронений. Обходите стороной скандалы и ссоры. Покупки, брачные и охотничьи дела не принесут хорошего.
Стрижка волос — к простуде, болезни.
Возможности откроются для родившихся в год Дракона.