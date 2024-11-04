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Когда лучшее время для переезда и крупных покупок: предсказания бурятского ламы на неделю с 4 по 10 ноября

Настоятель Курумканского дацана составил зурхай с 4 по 10 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама поделился новыми предсказаниями. Каждый день таит в себе свои тайны и секреты. Разобраться в превратностях судьбы поможет зурхай на неделю с 4 по 10 ноября 2024. Рассказываем, о чем предупреждает буддийская астрология.

Зурхай на неделю с 4 по 10 ноября 2024.

Зурхай на 4 ноября, понедельник.

Подходящий день для животноводства, культуры, науки, путешествий и судебных дел.

Стрижка волос и покупка украшений — к радости.

А вот браться за охотничьи дела, проведение детских мероприятий и бурение скважины лама в этот день не советуют. Также лучше отложить принятие важных решений.

Желания сбудутся у тех кто родился в годы Овцы и Собаки.

Зурхай на 5 ноября, вторник.

Подходящее время для животноводства, растениеводства, торговли и похоронных дел. А сил на выполнение всех задач придаст стрижка волос.

Если планировали переезд или путешествие — отложите. Любые начинания во вторник не увенчаются успехом. Также стоит отказаться от экстрима.

Родившихся в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи обойдут невзгоды, а вот символам Обезьяны и Курицы не стоит рассчитывать на удачу.

Зурхай на 6 ноября, среда.

А вот в среду можно смело браться за любые начинания. Растениеводство, животноводство, путешествия и брачные дела будут иметь хороший результат.

— Надевание и покупка обновок, украшений — к обретению новых друзей, коллег и партнёров, — говорится в зурхае.

Чего лучше избегать? Охотничьи и похоронных дел. Покупка вещей из школы, кожи и пуха тоже может обернуться неудачей. Также не рекомендуют принимать участие в праздниках и застольях с родственниками.

День пройдет легко для родившихся в годы Мыши, Коровы, Собаки и Свиньи. Торопиться не советуют символам Змеи и Коня.

Зурхай на неделю с 4 по 10 ноября 2024.

Зурхай на 7 ноября, четверг.

Планировали обновить гардероб? Тогда лучше повременить, четверг неподходящий день. Также лама не рекомендует заниматься судебными, брачными и похоронными делами — возможны ссоры и разногласия.

— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли и военных дел, — сообщает Еши Намжил лама. — Стрижка волос улучшит внешний вид.

Фортуна повернется к родившимся в годы Тигра, Зайца, Обезьяны и Курицы. А неудачи ждут появившихся на свет в годы Коровы, Дракона и Собаки.

Зурхай на 8 ноября, пятница.

Хороший день, чтобы отправиться в путешествие! В пятницу многие начинания увенчаются успехом. А готовка зарядит долголетием.

Вновь хороший день для животноводства, культуры, торговли, науки и растениеводства. А обновки принесут удачу, богатство и свежие идеи.

— Работы с землей, глиной, прочими сыпучими материалами будут полезны для метаболизма, работы ЖКТ, — говорится в зурхае. — Отличный день для продолжения рода, зачатия ребёнка, обращения к процедуре ЭКО.

Улучшить женское и мужское здоровье помогут бьюти процедуры и работа с водой или рядом с водоемом.

А вот от любого экстрима лучше отказаться. Не рекомендуют в этот день покупать машину и заниматься военными, охотничьим, судебными делами.

Стрижка волос — к ссоре.

Удачный день для символов Змеи, Овцы, Обезьяны и Курицы. А вот у родившихся в годы Тигра и Зайца многое не получится.

Зурхай на 9 ноября, суббота.

Чем стоит заниматься? Начинания будут удачными в этот день. Животноводство, растениеводство, торговля, брачные, военные и судебные дела увенчаются успехом.

Стрижка волос продлит жизнь.

С путешествиями и переездами стоит повременить. Лама не рекомендует заниматься охотничьими и похороны и делами. Скандалы и покупка обновок могут привести к серьезным проблемам.

Энергия появится у символов Коровы, Тигра и Зайца. А у родившихся в годы Мыши и Свиньи будет плохое самочувствие.

Зурхай на 10 ноября, воскресенье.

— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, путешествий, судебных и военных дел, — сообщает Еши Намжил лама. — Приручение, дрессировка животных будут весьма полезны для нервной, психической систем, впрочем, как и игры, контакты со всеми «братьями нашими меньшими».

Добрые дела уберут от ДТП и крупных бед.

Чего стоит избегать? Воскресенье не лучший день для посещения кладбищ и других мест захоронений. Обходите стороной скандалы и ссоры. Покупки, брачные и охотничьи дела не принесут хорошего.

Стрижка волос — к простуде, болезни.

Возможности откроются для родившихся в год Дракона.