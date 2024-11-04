Фильм «Огниво» набрал 281,5 млн рублей и стал лидером кинопроката

Фильм «Огниво» российского производства набрал 281,5 млн рублей за прошедшие выходные и вышел на первое место в кинопрокате по РФ и СНГ. Тем временем общий сбор составил 725,8 млн рублей, следует из данных, опубликованных на портале Kinobusiness в понедельник, 4 ноября.