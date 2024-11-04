Фильм «Огниво» набрал 281,5 млн рублей и стал лидером кинопроката

Фильм «Огниво» российского производства набрал 281,5 млн рублей за прошедшие выходные и вышел на первое место в кинопрокате по РФ и СНГ. Тем временем общий сбор составил 725,8 млн рублей, следует из данных, опубликованных на портале Kinobusiness в понедельник, 4 ноября.
Фильм в приключенческом жанре повествует о сказочном царстве и снят по одноименной книге Ханса Кристиана Андерсена. По сюжету юноша по имени Ваня притворяется солдатом, находит волшебное огниво и помогает местной царевне. Режиссером фильма стал Александр Войтинский, роли исполнили Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин и другие.
Проект снимался в Карелии, Санкт-Петербурге и Новгородской области, на кадрах можно заметить исторические объекты: Новгородский кремль, музей-заповедник «Витославлицы» и Знаменское подворье.
Ранее, 29 октября, в Москве состоялся предпремьерный показ фильма о легендарном игроке «Спартака» Федоре Черенкове. Показ собрал полный зал. Главными гостями стали футболисты, бывшие партнеры Черенкова. В частности, тренеру Станиславу Черчесову пришлось отпроситься с работы в сборной Казахстана.
До того, 24 октября, сообщалось, что дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») выпустил официальный трейлер главного зимнего кинособытия — «Финист. Первый богатырь». В широкий прокат фильм выйдет 1 января 2025 года.