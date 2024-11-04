Полиция и Следком занялись «бойцовским клубом» в школе Владивостока

Во Владивостоке полиция начала проверку по факту возможных противоправных действий учеников одной из школ. Пресс-служба городского УМВД сообщила, что поводом для этого стали сведения, размещённые в социальных сетях. В публикации описаны случаи насилия и угроз, которым, по утверждению родителей, подвергались младшие школьники.
Также ранее в отдел полиции Советского района обратилась 40-летняя жительница Владивостока, рассказав о ситуации с её 12-летним сыном. По её словам, один из школьников, угрожая физической расправой, вынуждал её сына вступать в драки с одноклассниками. Этот случай вызвал общественный резонанс, и в школе оперативно организовали Совет профилактики, куда пригласили участников инцидента и их законных представителей.
В полиции со школьником и его родителями состоялась профилактическая беседа. Инспектор по делам несовершеннолетних напомнил им об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ, касающейся ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Тем временем ни от других родителей учащихся, ни из медицинских учреждений сообщений о похожих случаях не поступало.
Ситуация привлекла внимание и главы Следственного комитета России, который поручил доложить ему результаты проверки по информации о насилии со стороны группы подростков. В одном из Telegram-каналов, как сообщили в пресс-службе СК, появилась публикация о так называемом «бойцовском клубе», якобы организованном в 44-й школе Владивостока.
В сообщении от 2 ноября в Telegram-канале «ТОР» указывалось, что восьмиклассник, угрожая, принуждает младших учеников драться между собой перед камерой, а также сам наносит побои, оскорбляя некоторых детей по национальному признаку. Как утверждали авторы публикации, двое друзей школьника, также занимающихся спортом в хоккейном клубе, помогают ему запугивать и принуждать детей.
Родители пострадавших рассказали автору «ТОР», что подросток забирает личные вещи у младших школьников, выводит их в коридор и заставляет драться друг с другом. Тем, кто пытается отказаться, он угрожает избиением после уроков. О происходящем родители узнали лишь после того, как классный руководитель показала видео.
После родительского собрания мать восьмиклассника заявила, что классный руководитель якобы намеренно провоцирует конфликт среди детей. Однако родители обеспокоены безрезультатностью своих обращений в полицию, поскольку из школы исключить подростка они, по их словам, не могут.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают разбираться в обстоятельствах этого дела, устанавливают всех участников и детали происшествия. Окончательное решение будет принято по завершении проверки с учётом всех установленных фактов.