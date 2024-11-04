Полиция и Следком занялись «бойцовским клубом» в школе Владивостока

Также ранее в отдел полиции Советского района обратилась 40-летняя жительница Владивостока, рассказав о ситуации с её 12-летним сыном. По её словам, один из школьников, угрожая физической расправой, вынуждал её сына вступать в драки с одноклассниками. Этот случай вызвал общественный резонанс, и в школе оперативно организовали Совет профилактики, куда пригласили участников инцидента и их законных представителей.