Подростка за рулем «Тойоты» задержали в Комсомольске-на-Амуре

В городе Юности во время субботнего профилактического рейда инспекторы ДПС задержали 17-летнего подростка за рулем иномарки. Теперь за его поступок придется ответить родителям. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Все произошло днем 2 ноября в ходе несения службы инспекторами. Сотрудники ДПС на одной из центральных улиц города обратили внимание на автомобиль Toyota Mark II. За рулем сидел молодой человек 2006 года рождения, не имеющий прав на управление транспортным средством.
На место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего, в присутствии которой составили административный материал по статье «Управление транспортным средством без прав». Она влечет штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
Автомобиль у молодого человека забрали и поместили на охраняемую стоянку.
После оформления всех документов, задержанного водителя и его законный представителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также в отношении матери несовершеннолетнего составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.