Подростка за рулем «Тойоты» задержали в Комсомольске-на-Амуре

Все произошло днем 2 ноября в ходе несения службы инспекторами. Сотрудники ДПС на одной из центральных улиц города обратили внимание на автомобиль Toyota Mark II. За рулем сидел молодой человек 2006 года рождения, не имеющий прав на управление транспортным средством.