Жителей Красноярского края поздравляют с Днем народного единства

Как и сотни лет назад, нас сегодня испытывают на прочность. Но в сердце каждого осознание правоты нашего дела. Сегодня в России и в Красноярском крае вместе живут люди разных национальностей и религий. Мы считаем эту землю Отечеством, связываем с ней будущее своих детей. Именно нашим единством мы крепки и сильны. Пусть так будет всегда. С праздником! С Днем народного единства!" — сказал спикер краевого парламента.