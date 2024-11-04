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Жителей Красноярского края поздравляют с Днем народного единства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 4 ноября, в России отмечается государственный праздник — День народного единства. Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко поздравляет жителей региона с этой памятной датой.

Источник: Заксобрание Красноярского края

"Дорогие земляки! От имени Законодательного собрания Красноярского края поздравляю вас с Днем народного единства! Каждая памятная дата России полна глубоким смыслом. 4 ноября мы обращаемся вглубь истории на 400 лет назад, когда наш народ проявил себя как монолит, сплоченный любовью к Родине. Но любая история может быть забыта, если ее не поддерживает современность.

Как и сотни лет назад, нас сегодня испытывают на прочность. Но в сердце каждого осознание правоты нашего дела. Сегодня в России и в Красноярском крае вместе живут люди разных национальностей и религий. Мы считаем эту землю Отечеством, связываем с ней будущее своих детей. Именно нашим единством мы крепки и сильны. Пусть так будет всегда. С праздником! С Днем народного единства!" — сказал спикер краевого парламента.

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