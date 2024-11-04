Церковь сгорела в Красноярском крае

В поселке Кедровый загорелась строящаяся церковь. На момент прибытия пожарных горела кровля здания.
Пожар ликвидировали на площади 100 кв. метров около 23 часов вечера. Причину пожара выясняют дознаватели, сообщает МЧС по краю.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пожар произошел вечером 3 ноября.
В поселке Кедровый загорелась строящаяся церковь. На момент прибытия пожарных горела кровля здания.
Пожар ликвидировали на площади 100 кв. метров около 23 часов вечера. Причину пожара выясняют дознаватели, сообщает МЧС по краю.