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Церковь сгорела в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пожар произошел вечером 3 ноября.

Источник: НИА Красноярск

В поселке Кедровый загорелась строящаяся церковь. На момент прибытия пожарных горела кровля здания.

Пожар ликвидировали на площади 100 кв. метров около 23 часов вечера. Причину пожара выясняют дознаватели, сообщает МЧС по краю.

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