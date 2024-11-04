В горных районах Красноярского края на автодорогах возможен сход лавин

В горных районах Красноярского края возможен сход лавин, особенно на некоторых участках автодорог, сообщают в краевом МЧС.
Наибольшая вероятность схода лавин возможна на следующих участках:
— 601−605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе;
— 26−28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе.
Необходимо быть внимательным и в районе Норильска, это касается горнолыжной базы «Отдельная», ущелья ручья Угольный в урочище «Красные камни». Не стоит пренебрегать мерами предосторожности и в Норильских горах, в частности на горе Шмидта, горе Хараелах, в ущелье реки Taлнах, горе Гудчиха.
Специалисты краевого МЧС советуют не выходить и не выезжать в горы в снегопад и непогоду. Если вы уже находитесь в горах, обязательно следить за изменениями погоды.
«Если вы попали в лавину, найдите укрытие. Если это невозможно, быстро закрепитесь на месте с помощью ледоруба или лыжной палки — воткните их в снег. Закройте нос и рот шарфом. Старайтесь удержаться на поверхности. Оказавшись под снегом, старайтесь выбраться, пока он не затвердел. Если это невозможно, расчистите пространство вокруг грудной клетки и лица, чтобы можно было дышать, и ждите помощи», — советуют специалисты ГУ МЧС по Красноярскому краю.