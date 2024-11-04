В горных районах Красноярского края на автодорогах возможен сход лавин

«Если вы попали в лавину, найдите укрытие. Если это невозможно, быстро закрепитесь на месте с помощью ледоруба или лыжной палки — воткните их в снег. Закройте нос и рот шарфом. Старайтесь удержаться на поверхности. Оказавшись под снегом, старайтесь выбраться, пока он не затвердел. Если это невозможно, расчистите пространство вокруг грудной клетки и лица, чтобы можно было дышать, и ждите помощи», — советуют специалисты ГУ МЧС по Красноярскому краю.