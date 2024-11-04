Котельная остановлена: райцентр замерзает в Приморье

По информации местных властей, без отопления остались 142 многоквартирных дома, а также 2 школы и 2 детских сада. Сейчас специалисты «Примтеплоэнерго» перезапускают котлы. Ожидается, что в скором времени подача тепла в дома поселка Кавалерово будет восстановлена.