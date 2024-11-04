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Котельная остановлена: райцентр замерзает в Приморье

Авария произошла в ночь на 4 ноября в Кавалеровском муниципальном округе, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Мокрый снег не добавил жизни проводам в северных районах Приморья. В 23:10 произошел порыв на линии электроснабжения Центральной котельной Кавалерово. Попытка переключения на другую линию положительного результата не дала из-за недостаточного напряжения.

Как проинформировало АО «Кавалеровские электрические сети», в 8:12 было произведено переключение электроснабжения Центральной котельной на второй фидер. Но после отключения всего поселка электроснабжение котельной не восстановилось.

По информации местных властей, без отопления остались 142 многоквартирных дома, а также 2 школы и 2 детских сада. Сейчас специалисты «Примтеплоэнерго» перезапускают котлы. Ожидается, что в скором времени подача тепла в дома поселка Кавалерово будет восстановлена.

В самом Кавалеровском округе в результате выпадения мокрого снега повалены деревья, оторваны электрические провода, на дорогах и тротуарах образовалась снежная насыпь толщиной 10−15 см.

В соседнем Дальнегорском городском округе также наблюдаются перебои в электроснабжении сел Каменка, Краснореченский, Тайга, Сержантово. По информации администрации города, в селах Краснореченский и Тайга «ситуация сложная и прогнозируется возобновление подачи электроэнергии к 18 часам».

ЖКХ