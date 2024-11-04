В Москве ожидаются облачная погода и до 1 градуса тепла

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, снег и мокрый снег, местами гололедица ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 4 градусов.
Ветер северный, 6−11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.