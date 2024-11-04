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В Москве ожидаются облачная погода и до 1 градуса тепла

Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

Сейчас в Таллахасси: +24° 6 м/с 74% 763 мм рт. ст. +24°
Источник: Freepik

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, снег и мокрый снег, местами гололедица ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 1 до плюс 1 градуса тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 4 градусов.

Ветер северный, 6−11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.