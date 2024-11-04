«Каждый ужин — проверка моего профессионализма»: Как молодой контрактник сразу же заступил на должность старшего кока

Организация питания личного состава на корабле я — одно из важных условий успешного выполнения учебно-боевых задач экипажа. Старший кок корвета «Резкий» Тихоокеанского флота, старший матрос контрактной службы Андрей Петров уверен, что это важный фактор в деле сохранения и укрепления здоровья моряков и даже повышения боевой готовности личного состава. Каково это накормить большую команду на корабле, откуда такая любовь к кулинарии, и каким видит свое будущее молодой человек, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Представьте, время перевалило за полуденную отметку. «Команде обедать!» — распорядился по корабельной связи дежурный офицер. Всем хорошо известно, что любое дело спорится после вкусного обеда. Поэтому правильная организация питания достигается выполнением ряда требований, правил и мероприятий. В соответствии с графиком посещения столовой, строго соблюдая очередность среди боевых частей, к обеденным столам потянулись первые едоки. А значит, у старшего кока корвета «Резкий» старшего матроса контрактной службы Андрея Петрова начинается очередной экзамен на оценку его профессионализма.
Андрей немного волнуется. Понравятся ли экипажу приготовленные им борщ, макароны с отварной курятиной, холодные закуски? Но судя по довольным лицам бойцов и благодарным словам, поварские способности кока на высоте!
Вкусное и разнообразное питание на корабле — обычное дело, главная задача кока — ежедневно кормить несколько десятков человек. Если это не подвиг, то достаточно тяжёлый труд точно.
«Готовить меня научила мама. Это умение очень пригодилось, когда в 15 лет я уехал из дома на учебу в Орский торгово-технологический техникум. Там же, в Оренбуржье, спустя три года его нашла повестка из военкомата».
Так весной 2020 года наш герой попал служить на Тихоокеанский флот. Впрочем, первая военно-учетная специальность, полученная матросом Петровым в учебном центре ВМФ, оказалось далёкой от камбуза и кулинарных наклонностей Андрея. Его научили артиллерийскому делу и назначили в экипаж ракетного катера соединения кораблей охраны водного района ТОФ. А когда на флоте начали собирать первую команду для строящегося корвета «Резкий», молодой контрактник пригодился в качестве «кормильца», причём сразу в должности старшего кока.
Профессия эта творческая, своего рода художник. Ему нужно придумать блюдо, приготовить, оформить и подать. Мясо, рыба, птица, овощи — каждый продукт подвергается механической и тепловой обработке. Все должно быть сделано четко и, что немаловажно, по инструкции.
«Всегда есть спрос на борщ, мясо любого способа приготовления, запеченный картофель, пюре, жареную рыбу, выпечку. Стараюсь максимально разнообразить рацион, не повторяться и радовать товарищей разными вкусностями, включая пироги и торты. Благо оснащенность камбуза современными блендерами, овощечистками и жарочными шкафами позволяет готовить вкусно, быстро и без большого числа подсобных рабочих суточного наряда. Командир нашего корабля капитан второго ранга Евгений Ковалев заботится о полноценном питании экипажа, поэтому в службе снабжения всегда есть запас необходимых продуктов на стояночный и походный периоды».
Обед — самая питательная часть в рационе. На него у кока уходит несколько часов. Ужин полегче, но и на его приготовление надо немало времени. Есть в меню, конечно, и пельмени, но не они определяют мясной рацион личного состава. Первое и второе коки, как правило, готовят из говядины, свинины, куриного мяса и субпродуктов.
«Хочу окончить курсы повышения квалификации, освоить новые технологии приготовления блюд, чтобы выйти на следующий уровень профессионального мастерства. Планирую также жениться и создать семью, вступить в военную ипотеку. Сейчас у таких как я, военнослужащих контрактной службы, есть не только большие перспективы карьерного роста, но и возможности с помощью Минобороны России обустроить свою жизнь для полноценной отдачи на службе Отечеству».