«Каждый ужин — проверка моего профессионализма»: Как молодой контрактник сразу же заступил на должность старшего кока

Обед — самая питательная часть в рационе. На него у кока уходит несколько часов. Ужин полегче, но и на его приготовление надо немало времени. Есть в меню, конечно, и пельмени, но не они определяют мясной рацион личного состава. Первое и второе коки, как правило, готовят из говядины, свинины, куриного мяса и субпродуктов.