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Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с Днем народного единства

Губернатор сказал, что «народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний».

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья поздравил жителей края с Днем народного единства. Олег Кожемяко сказал, что «народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона.

Праздник объединяет людей разных национальностей, профессий и возрастов общим чувством гордости за Россию. Больше 400 лет назад, в смутные времена, жители страны сплотились, чтобы сохранить независимость и целостность Отечества.

«На протяжении многих веков народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний. И сейчас по зову сердца десятки тысяч людей отправились защищать Родину на специальную военную операцию. Мы по праву гордимся подвигами всех наших воинов и склоняем головы перед павшими товарищами», — сказал в своем выступлении Олег Кожемяко.

Губернатор упомянул, что вся история России выстроена на трудовых и ратных достижениях людей старшего поколения. А немалые силы в становление и развитие Приморья вложили коренные жители и переселенцы из других регионов и стран.

Напомним, 4 ноября 2010 г. Владивостоку присвоено почётное звание «Город воинской славы». Об этом дне в истории рассказывает листок памятных дат от Сергея Корнилова.