Олег Кожемяко поздравил жителей Приморья с Днем народного единства

«На протяжении многих веков народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний. И сейчас по зову сердца десятки тысяч людей отправились защищать Родину на специальную военную операцию. Мы по праву гордимся подвигами всех наших воинов и склоняем головы перед павшими товарищами», — сказал в своем выступлении Олег Кожемяко.