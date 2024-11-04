Челябинскую область завалит мокрым снегом

Сегодня в некоторых районах Южного Урала продолжит царствовать мощный юго-западный ветер, но порывы его стихнут с 26 до 15 метров в секунду. В ночь на вторник, 5 ноября, снова пойдёт мокрый снег, он будет идти и днём. Ночью столбики уличных термометров опустятся аж до −8 градусов, а днём воздух прогреется до +2 градусов.
А вот жителей Челябинска погода в понедельник и вторник порадует почти полным отсутствием осадков. Дневная температура воздуха в эти дни составит максимум +1 градус. Настроение челябинцев может омрачить лишь сильный юго-западный ветер, но от него можно спастись благодаря тёплым шарфу и шапке.
Одеваться в такую погоду лучше потеплее, чтобы не подхватить простуду. Для улучшения иммунитета в этот период можно также попить витамины. А тем, кто всё-таки заболел, рекомендуем пить в том числе и горячий чай с имбирём, который обладает множеством полезных свойств.