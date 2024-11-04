Челябинскую область завалит мокрым снегом

Одеваться в такую погоду лучше потеплее, чтобы не подхватить простуду. Для улучшения иммунитета в этот период можно также попить витамины. А тем, кто всё-таки заболел, рекомендуем пить в том числе и горячий чай с имбирём, который обладает множеством полезных свойств.