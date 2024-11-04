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В Башкирии похолодает до −10°

Местами будет идти снег.

Сейчас в Таллахасси: +21° 4 м/с 86% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

В ближайшие три дня в Башкирии похолодает до −10°. Характер погоды не изменится — будет идти снег и ожидается сильный ветер.

Сегодня, 4 ноября, местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит +1,-4°.

Во вторник, 5 ноября, снег будет идти ночью и днем. На юге республики — умеренный. В ряде районов образуется гололед. Ночью столбик термометра опустится до 0,-5°, при прояснениях до −10°. Днем потеплеет до +1,-4°.

В среду, 6 ноября, снег сохранится. Температура воздуха ночью −2,-7°, днем 0,-5°.