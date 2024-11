В Приморье концертом Софии Ацбеха открылся XXI джазовый фестиваль

Знакомые композиции со старых пластинок зазвучали в исполнении Софии не совсем так, как привыкли их слышать меломаны. От дерзкой и провокационной песенки Этты Джеймс I Just Want To Make Love To You до сентиментальной лирики Фрэнка Синатры. От виртуозных, оперно-блюзовых партитур Сарры Боэн до визитной карточки Тони Беннетта «I Left My Heart in San Francisco». И, конечно, на сцене царили песни великой Эммы Фицджеральд.