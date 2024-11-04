В Приморье концертом Софии Ацбеха открылся XXI джазовый фестиваль

Молодая российская певица из Санкт-Петербурга София Ацбеха — Негга открыла сольным концертом XXI международный джазовый фестиваль во Владивостоке. Со сцены Приморской краевой филармонии звучали шедевры классического джаза. Эпоху великой Эммы Фицджеральд и ряда других гениальных певиц прошлого века София преподнесла зрителям в своей самобытной манере. Она спела в сопровождении Эстрадного оркестра филармонии.
София Ацбеха — Негга родилась в северной столице в семье художников. Мать — русская, отец родом из Эфиопии. Девочка с ранних лет играла на скрипке, а подростком увлеклась джазовым вокалом. Её звезда на музыкальном небосклоне загорелась стремительно, певица покорила популярные телепроекты, завоевала гран-при на крупных джазовых фестивалях. Образование московской Гнесинки, идеальный слух и отточенная вокальная техника позволяют ей исполнять самые сложные композиции. Ее кумиры -Эмма Фиджеральд, Сара Боэн, Этта Джеймс.
София уже выступала на джазовом фестивале в приморской столице четыре года назад. Она заверила журналистов, что «во Владивостоке с джазом все хорошо», а город ей нравится морской эстетикой и ветрами, что напоминает ей родной Питер.
«София обладает не только богатым тембром голоса, но и потрясающим опытом, и нам за честь стоять с ней вместе на одной сцене, — поделился дирижёр. — Её бархатный голос в сочетании со струнными, духовыми инструментами, необычными аранжировками даёт невероятный эффект».
Знакомые композиции со старых пластинок зазвучали в исполнении Софии не совсем так, как привыкли их слышать меломаны. От дерзкой и провокационной песенки Этты Джеймс I Just Want To Make Love To You до сентиментальной лирики Фрэнка Синатры. От виртуозных, оперно-блюзовых партитур Сарры Боэн до визитной карточки Тони Беннетта «I Left My Heart in San Francisco». И, конечно, на сцене царили песни великой Эммы Фицджеральд.
«Когда-то Эмма заявила, что может перепеть весь телефонный справочник, к тому же она прекрасно пародировала всевозможные музыкальные инструменты. София — далеко не Фицджеральд, но у нее своя неповторимая манера. Голосом она раскрывает всю красоту золотой эпохи джаза», — высказалась зрительница, музыкальный педагог из Владивостока Елена Щедрина.
Напомним, джазовый фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». Мероприятие идёт при поддержке правительства и министерства культуры Приморского края.
Во Владивосток приедет более 90 музыкантов со всего мира. На сцене приморской краевой филармонии выступят 11 коллективов. Большое внимание уделят и местным музыкантам. Они могут показать свои таланты публике.