В Приморье концертом Софии Ацбеха открылся XXI джазовый фестиваль

«Когда-то Эмма заявила, что может перепеть весь телефонный справочник, к тому же она прекрасно пародировала всевозможные музыкальные инструменты. София — далеко не Фицджеральд, но у нее своя неповторимая манера. Голосом она раскрывает всю красоту золотой эпохи джаза», — высказалась зрительница, музыкальный педагог из Владивостока Елена Щедрина.