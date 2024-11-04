Праздник Казанской иконы Божьей Матери отмечается 4 ноября

Чудотворный образ Богоматери с Младенцем Иисусом явился в Казани в 1579 году, спустя несколько дней после произошедшего в городе крупного пожара. Во время охватившей город паники 9-летней стрелецкой дочке Матроне явилась Богородица и сообщила об иконе. Первоначально девочке никто не поверил, даже священнослужители. Божья Матерь явилась еще несколько раз, чтобы указать, где находится завернутый в сукно чудотворный образ, который спасет Россию от нашествия поляков.