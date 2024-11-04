Праздник Казанской иконы Божьей Матери отмечается 4 ноября

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Православная церковь 4 ноября отмечает праздник почитания Казанской иконы Божьей матери, в этот день в храмах проходят торжественные богослужения, крестные ходы.
Эта икона одна из самых почитаемых в православии, особенно ее чтут в России, где с 2005 года установлен государственный праздник — День народного единства, в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 году.
История Казанской иконы
Чудотворный образ Богоматери с Младенцем Иисусом явился в Казани в 1579 году, спустя несколько дней после произошедшего в городе крупного пожара. Во время охватившей город паники 9-летней стрелецкой дочке Матроне явилась Богородица и сообщила об иконе. Первоначально девочке никто не поверил, даже священнослужители. Божья Матерь явилась еще несколько раз, чтобы указать, где находится завернутый в сукно чудотворный образ, который спасет Россию от нашествия поляков.
Именно с Казанским образом Божьей Матери в XVII веке Москву от поляков освободило ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
В начале XX века чудотворная икона была украдена из Богородицкого монастыря Казани и вывезена из России.
В августе 2004 года в Москву из Ватикана был доставлен древний Казанский образ — список утерянной иконы.
В День народного единства, в 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил «Московский» образ Казанской Божьей Матери, созданный в 1580 году, перед которым, по его словам, молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским.
Венчальная икона
В православном календаре есть как минимум два дня почитания иконы Казанской Божьей Матери — 21 июля и 4 ноября, в народе их называют летняя Казанская и зимняя Казанская. Этот чудотворный образ является особо почитаемым, именно его используют при венчании.
Образа Спасителя и Казанской Божьей Матери — главная венчальная пара икон. Их дарят молодым перед свадьбой, Казанской — благословляют невесту, а образом Иисуса Христа — жениха.
Красота чудотворного образа
Казанский образ Богоматери отличается красотой и гармоничностью. Лик Богородицы строг, но мягок, Матерь Божья держит Младенца Иисуса, который благословляет молящихся, на левой руке.
Казанская практически всегда написана яркими красками на золотом фоне. Для придания величественности оклад иконы украшали драгоценными камнями.
Народный календарь
С днем 4 ноября связано ряд поверий и табу. В народе заметили погодную особенность этого дня и говорили: «На Казанскую до обеда — осень, после обеда — зима».
4 ноября старались не заниматься работой, связанной с уборкой в доме. Также этот день считался не самым лучшим для начала дальнего путешествия.
В этот день шли в церковь и молились Божьей Матери о небесном покровительстве, здоровье, особенно усердно в этот день молились о даровании счастливой семейной жизни.