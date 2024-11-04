Спит и поскуливает под партой: Лабрадор по кличке Шерлок ходит с хозяйкой на лекции в вуз

— Моя соседка по комнате боялась собак: когда-то ее покусал агрессивный пес. В первый день она попросила, чтобы Шерлок ночевал в коридоре. Но когда она заснула, я пустила его обратно в комнату. Вопреки моим опасениям утром соседка уже спокойно отреагировала на моего новосела. Со временем она подружилась с Шерлоком и перестала бояться остальных его сородичей.