Спит и поскуливает под партой: Лабрадор по кличке Шерлок ходит с хозяйкой на лекции в вуз

Екатерина Кудрина появилась на свет незрячей. Глаза девушке заменяет собака-поводырь по кличке Шерлок — первый пес в Ростове, который посещает университет. Комсомолка решила узнать подробней о самом необычном «студенте» ДГТУ.
Шерлок — единственная собака, которая посещает лекции в университете из архива героя публикации.
«КОРИЧНЕВЫЙ МАЛЬЧИК».
Холодным мартовским днем Екатерина стояла на ростовском вокзале и пыталась вызвать такси: первый заказ был отменен, второй — тоже. Никто не хотел пускать в салон девушку с лабрадором.
— Я только что привезла собаку-проводника из Подмосковья и думала: что же будет дальше? Как я буду с ней жить?, — вспоминает Екатерина.
Впервые Катя познакомилась с четвероногими спутниками слепых людей в школе-интернате в Новочеркасске. В старших классах в гости к ученикам пришли участники донского клуба собак-проводников «Золотой пес». Они рассказали, как получить живое «средство реабилитации» и как с ним обращаться. Именно тогда Екатерина впервые доверилась хвостатому поводырю и прошлась с ним по школьным коридорам. С тех пор она точно знала, что когда-нибудь обзаведется собственным помощником.
Лабрадоры способны запомнить до пятидесяти маршрутов и безопасно провести по ним незрячего человека из архива героя публикации.
— Пришлось ждать совершеннолетия, чтобы оставить заявку в Учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники». А потом еще и своей очереди — я была в ней двадцать пятой. Наконец, 12 февраля мне позвонила куратор и сказала: «Собака для вас готова! Это коричневый лабрадор — мальчик».
Екатерина отправилась в Подмосковье знакомиться с Шерлоком. Первая встреча прошла эмоционально — пес радостно прыгал вокруг юной хозяйки и тыкал носом ей в лицо. В течение двух недель девушка училась взаимодействовать со своим хвостатым навигатором. В Ростов они вернулись уже вместе.
Екатерина и Шерлок «рассказывают» о собаках-проводниках другим студентам из архива героя публикации.
«А МОЖНО УБРАТЬ СОБАКУ?».
С вокзала, где их так долго не хотели забирать таксисты, Екатерина с лабрадором поехали домой. К тому времени девушка училась в ДГТУ и заранее предупредила руководство вуза, что будет ходить на лекции с четвероногим напарником. Шерлок стал первой собакой-поводырем, которая поселилась в студенческом общежитии.
— Моя соседка по комнате боялась собак: когда-то ее покусал агрессивный пес. В первый день она попросила, чтобы Шерлок ночевал в коридоре. Но когда она заснула, я пустила его обратно в комнату. Вопреки моим опасениям утром соседка уже спокойно отреагировала на моего новосела. Со временем она подружилась с Шерлоком и перестала бояться остальных его сородичей.
Собака-поводырь должна быть равнодушна к кошкам. Мария ГИЧЕНКО.
В первый день в университете лабрадор вызвал бурную реакцию у окружающих.
Когда мы поднимались по лестнице, я слышала, как студенты спрашивают друг у друга: «Откуда в институте собака?!». И, конечно, все хотели его погладить.
Со временем Екатерина стала проводить встречи со студентами, на которых рассказывала о собаках-проводниках и знакомила со своим помощником. Бывали и забавные случаи. Однажды на такую встречу заглянула первокурсница и, увидев Шерлока, воскликрула: «Ой! А можно убрать собаку?».
Шерлок — первый пес в России, который поселился в студенческом общежитии Мария ГИЧЕНКО.
НАСТОЯЩИЙ СТУДЕНТ.
На лекциях лабрадор ведет себя тихо: чаще всего дремлет под партой, иногда скулит и лает во сне. Преподаватель и однокурсники поначалу пугались, а потом привыкли. Теперь шутят, что Шерлок хочет высказать свою точку зрения.
Лабрадор сопровождает Екатерину повсюду: на пары, в парк, в кафе, в кинотеатр, в магазин и даже на конкурсы красоты и таланта: девушка 10 лет занимается вокалом.
Ростовчанка выходит из общежития и дает команду: «ДГТУ главный», «ДТГУ восемь» — имеется ввиду номер учебного корпуса. И пес ведет ее по нужному маршруту.
Как и любая собака-поводырь, Шерлок знает команды: вперед, прямо, влево, вправо, ищи выход, вход, скамейку… А если она уронит трость, тетрадь или ключ — обязательно поднимет.
По словам Кати, Шерлок удивительно любознательный парень. Не зря, наверное, его назвали Шерлоком.
— Когда я готовлюсь к лекциям, он ставит мне лапы на колени и заглядывает в конспект. А в университете — сует свой носик в каждую открытую аудиторию, словно хочет понять, о чем там рассказывают. Настоящий студент!
Шерлок — самый необычный студент ДГТУ Мария ГИЧЕНКО.