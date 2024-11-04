В начале первой рабочей недели ноября в Башкирии ожидаются снегопады и сильные заморозки

В начале первой рабочей недели ноября в Башкирии ожидаются осадки и сильные заморозки. Об этом рассказали синоптики Башгидрометцентра.
Завтра, 5 ноября, ночью и днем ожидаются небольшие снегопады, на юге республики возможны осадки умеренной интенсивности. В некоторых районах образуется гололед. Ветер будет южный, юго-восточный умеренный, днем — местами до сильного. Столбики термометров этой ночью опустятся до 0,-5°, при прояснениях — до −10°, днем воздух прогреется до +1,-4°.
В понедельник, 6 ноября, местами пройдет небольшой снег. Будет восточный с переходом на северо-восточный, северный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит −2,-7°, днем потеплеет до 0,-5°.
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