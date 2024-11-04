Поддельный «Хабаровск» попадается дальневосточникам

Их количество снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали в ГУ Дальневосточного Банка России, с июля по сентябрь 2024 года в банках Приморья было обнаружено семь фальшивок самой крупной российской купюры, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Еще специалисты обнаружили девять поддельных купюр номиналом 1000 рублей, три банкноты по 2000 рублей и одну — номиналом 50 рублей.
Всего за третий квартал на Дальнем Востоке выявлено 43 фальшивые купюры Банка России. Наибольшее количество подделок составили банкноты номиналом 5000 рублей — их насчитали 30 штук.
Среди иностранных валют были выявлены поддельные купюры номиналом 100 и 50 долларов, обнаруженные в Приморье и Амурской области соответственно.
Начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов отметил, что, несмотря на сокращение числа фальшивок, жителям Приморья не стоит терять бдительность.
«Несмотря на то, что многие сейчас пользуются преимущественно безналичным расчетом, риск встретить поддельную банкноту все же существует. Ее можно получить на сдачу в небольшом магазине, на рынке или заправке», — отметил специалист, посоветовав изучить признаки подлинности купюр.
Напомним, что на 5000 купюре изображен памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске и мост через Амур. На новых купюрах, которые еще не очень распространены в России, изображены знаковые места, посвященные границе Азии и Европы.