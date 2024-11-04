Поддельный «Хабаровск» попадается дальневосточникам

Их количество снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали в ГУ Дальневосточного Банка России, с июля по сентябрь 2024 года в банках Приморья было обнаружено семь фальшивок самой крупной российской купюры, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Еще специалисты обнаружили девять поддельных купюр номиналом 1000 рублей, три банкноты по 2000 рублей и одну — номиналом 50 рублей.