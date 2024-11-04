В Хабаровском крае чат психологов открыт для тех, кто в СВО и их семей

В Хабаровском крае запущен новый федеральный Telegram-чат медико-психологической поддержки, который призван оказать помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Этот инструмент поддержки создан для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, а также для их близких, нуждающихся в консультации и профессиональной помощи. Проект инициировали Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера», также его поддержала Общественная палата РФ.
Новый Telegram-чат стал доступен всем нуждающимся независимо от региона проживания, что особенно актуально для тех, кто временно находится за границей. С 9 утра до 21 вечера по московскому времени в чате работают квалифицированные медицинские психологи. Они готовы оказывать бесплатные консультации и поддерживать обратившихся, помогая справиться с тревожными состояниями, возникающими у участников СВО и их семей. При этом консультирование проводится анонимно, что позволяет обратиться за помощью без страха огласки или запроса медицинских данных.
«Семьи участников СВО и сами военнослужащие зачастую оказываются в психологически уязвимом положении. Нам важно, чтобы они чувствовали, что их поддерживают, слышат и что есть место, где они могут получить помощь», — отметил один из организаторов чата.
Telegram-чат не ограничен территориальными границами, а потому доступен для пользователей как внутри России, так и за её пределами, что позволяет участникам проекта оказывать поддержку в любое время и из любой точки мира. Инструмент, по мнению специалистов, будет способствовать стабилизации эмоционального состояния участников СВО, что особенно важно в условиях постоянных изменений и вызовов, с которыми сталкиваются их семьи.
Чат находится по ссылке: t.me/±NlCAoiZghk2OTNi и открыт для всех, кто нуждается в поддержке или хочет задать вопрос специалисту.