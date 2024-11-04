В Хабаровском крае чат психологов открыт для тех, кто в СВО и их семей

Новый Telegram-чат стал доступен всем нуждающимся независимо от региона проживания, что особенно актуально для тех, кто временно находится за границей. С 9 утра до 21 вечера по московскому времени в чате работают квалифицированные медицинские психологи. Они готовы оказывать бесплатные консультации и поддерживать обратившихся, помогая справиться с тревожными состояниями, возникающими у участников СВО и их семей. При этом консультирование проводится анонимно, что позволяет обратиться за помощью без страха огласки или запроса медицинских данных.