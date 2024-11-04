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Спасатели Хабаровского края рассказали школьникам из сел о своей работе

Школьники из сел Мухен и Сидима приехали в гости в поисково-спасательный отряд в селе Ракитное.

Источник: РИА "Новости"

Им рассказали и показали, как и с помощью чего бороться с самыми разными происшествиями.

Как рассказали в краевом МЧС, школьники совершили виртуальные спуски под воду с водолазами отряда, запускали беспилотники. Их познакомили с работой аварийно-спасательной машины и научили проводить зим разведку. Им рассказали об опасных случаях, которые чаще всего возникают из-за несоблюдения элементарных правил безопасности и напомнили, как вести себя в подобных ситуациях.

Еще ученики интересовались, как стать спасателем, где учиться и какой должна быть физподготовка. После им показали фильм об отряде. Дети после встречи пообещали не выходить на тонкий лед, не теряться в лесу и следовать другим правилам, которые сохраняют жизнь и здоровье.

МЧС