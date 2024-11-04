Спасатели Хабаровского края рассказали школьникам из сел о своей работе

Еще ученики интересовались, как стать спасателем, где учиться и какой должна быть физподготовка. После им показали фильм об отряде. Дети после встречи пообещали не выходить на тонкий лед, не теряться в лесу и следовать другим правилам, которые сохраняют жизнь и здоровье.