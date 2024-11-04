Омский «Авангард» вошёл в топ-10 клубов Европы по посещаемости матчей

Добавим, что «Авангард» на данный момент занимает не лучшие позиции в турнирном рейтинге КХЛ. Команду преследуют неудачи. Сейчас омичи занимают 21 строчку, на счету 20 игр, из них 6 выигранных, а в копилке хоккеистов 15 очков.