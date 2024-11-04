Омский «Авангард» вошёл в топ-10 клубов Европы по посещаемости матчей

Омская G-Drive Арена отмечена как одна из самых посещаемых спортивно-концертных площадок Европы. Информацию об этом разместили на специализированном статистическом ресурсе. Омский клуб занял 8 место в топ 10 среди клубов Европы.
На домашние игры «ястребов» приходят 11 468 зрителей при заполняемости трибун 95,5%. Первое место у немецкого «Кельнер Хайе» (17 349), второе — у швейцарского «Берна» (15 391), третье — у минского «Динамо» (14 251).
Добавим, что «Авангард» на данный момент занимает не лучшие позиции в турнирном рейтинге КХЛ. Команду преследуют неудачи. Сейчас омичи занимают 21 строчку, на счету 20 игр, из них 6 выигранных, а в копилке хоккеистов 15 очков.