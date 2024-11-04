Более 100 представителей казачества приняли участие в слете в Куйтуне

— Издавна казаки не только охраняли Иркутскую землю, Сибирскую землю, но они прославляли ее своими ратными подвигами, как и парни, что отстаивают сейчас интересы нашей Родины на Специальной военной операции. Мы должны чтить их подвиги, хранить свои корни, помнить историю и традиции, учить этому своих детей, — подчеркнула начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.