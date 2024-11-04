Более 100 представителей казачества приняли участие в слете в Куйтуне

В Куйтуне провели первый межрайонный слет Иркутского войскового казачьего общества. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на нем собралось более сотни представителей казачества из 11 районов Приангарья.
— Издавна казаки не только охраняли Иркутскую землю, Сибирскую землю, но они прославляли ее своими ратными подвигами, как и парни, что отстаивают сейчас интересы нашей Родины на Специальной военной операции. Мы должны чтить их подвиги, хранить свои корни, помнить историю и традиции, учить этому своих детей, — подчеркнула начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
Традиционные танцы показали лучшие творческие коллективы Иркутской области. Мероприятие прошло на сцене Куйтунского дома культуры. Также к событию приурочили фестиваль «Распахнись душа казачья!», соревнования среди кадетов казачьих классов, круглый стол о развитие общества и казачья вечерка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово обновили детсад № 26. В дошкольном учреждении заменили двери, кровлю и инженерные сети.