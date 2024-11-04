Боксёр из Хабаровского края — серебряный призёр первенства мира

В Черногории завершилось первенство мира среди юниоров и юниорок в возрасте 17−18 лет. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте, спортсмены завоевали восемь медалей. Одна из них — на счету боксёра из Хабаровского края Алексея Гукова, уроженца Охотска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участие в международном турнире приняли 593 спортсмена из 73 стран мира. В течение двух недель они сражались за победу. Российская команда завоевала пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Алексей Гуков стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг.
В первых поединках единым решением судей он признан победителем, в четвертьфинале Алексей трижды отправил в нокдаун своего соперника.