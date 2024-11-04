Боксёр из Хабаровского края — серебряный призёр первенства мира

Участие в международном турнире приняли 593 спортсмена из 73 стран мира. В течение двух недель они сражались за победу. Российская команда завоевала пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Алексей Гуков стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг.