Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боксёр из Хабаровского края — серебряный призёр первенства мира

На соревнованиях в Черногории Алексей Гуков выступал в составе сборной России

В Черногории завершилось первенство мира среди юниоров и юниорок в возрасте 17−18 лет. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачёте, спортсмены завоевали восемь медалей. Одна из них — на счету боксёра из Хабаровского края Алексея Гукова, уроженца Охотска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Участие в международном турнире приняли 593 спортсмена из 73 стран мира. В течение двух недель они сражались за победу. Российская команда завоевала пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали, заняв третье место в общекомандном зачете. Алексей Гуков стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг.

В первых поединках единым решением судей он признан победителем, в четвертьфинале Алексей трижды отправил в нокдаун своего соперника.

здоровье