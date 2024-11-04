Снег накрыл значительную часть Приморья

По данным Примгидромета, в понедельник, 4 ноября, погода в Приморье будет определяться влиянием циклона и фронтальных разделов. В отдельных районах возможен гололёд, а на юге региона — даже гроза. Днём прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура воздуха днём по краю составит от +1 до +10 градусов, во Владивостоке ожидается северо-западный ветер умеренной силы, температура в городе поднимется до +5…+7 градусов.