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Снег накрыл значительную часть Приморья

Дорожники сообщают, что проблем с движением автотранспорта нет.

Сейчас в Таллахасси: +23° 5 м/с 78% 763 мм рт. ст. +22°
Источник: Аргументы и факты

Снегопад прошёл на части территории Приморского края, вызвав осложнения на дорогах, но проезд сохраняется. Telegram-канал «Примавтодор» сообщает, что больше всего осадков зафиксировали в Кавалеровском и Ольгинском округах — снежный покров здесь достиг 25 сантиметров. Дорожники отметили, что также трудности с очисткой возникли в Пограничном, Тернейском и Ханкайском округах, где техника была задействована на проблемных участках.

Прошедшей ночью сотрудники «Примавтодора» вывели на трассы 32 комбинированные дорожные машины, 3 грейдера, 8 погрузчиков и 3 трактора, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Работы по очистке трасс и уборке упавших деревьев продолжаются и в дневное время.

Тем временем фото и видео заснеженных природных просторов, улиц городов и сёл появились во многих региональных пабликах Приморья. В них фигурируют Чугуевка, Уссурийск, Кавалерово, Дальнегорск и другие населённые пункты.

По данным Примгидромета, в понедельник, 4 ноября, погода в Приморье будет определяться влиянием циклона и фронтальных разделов. В отдельных районах возможен гололёд, а на юге региона — даже гроза. Днём прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Температура воздуха днём по краю составит от +1 до +10 градусов, во Владивостоке ожидается северо-западный ветер умеренной силы, температура в городе поднимется до +5…+7 градусов.