В хабаровском музее на Ночи искусств презентовали новые полотна

— Формат Ночи — это немножко хулиганство, возможность прийти в необычное время. Причем среди гостей много тех, кто впервые перешагивает порог музея. Это, конечно, часто молодые люди, надеемся, что после они станут приходить к нам чаще, — говорит заведующая отделением Дальневосточного художественного музея Ирина Волочкова.