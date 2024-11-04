В хабаровском музее на Ночи искусств презентовали новые полотна

В Дальневосточном художественном музее сотни хабаровчан и гостей города побывали на Ночи искусств. Помимо творческих локаций посетителям акции презентовали картины, которые раньше не выставляли в зрительные залы.
Среди них картина девятнадцатого века «Обжора», где помимо художественных приемов автора интересно изучать и содержимое стола главного героя.
Ночь искусств прошла под девизом: «Искусство объединяет». Здесь соединили классику и современное, решились на эксперименты, например, впервые провели состязание между участниками школы брейк-данса и школы вальса. Артисты плейбек-театра показали спектакль в одном из залов, задействовав в постановке зрителей.
— Формат Ночи — это немножко хулиганство, возможность прийти в необычное время. Причем среди гостей много тех, кто впервые перешагивает порог музея. Это, конечно, часто молодые люди, надеемся, что после они станут приходить к нам чаще, — говорит заведующая отделением Дальневосточного художественного музея Ирина Волочкова.
Сегодня хабаровчан ждут на Ночь искусств в Гродековском музее.