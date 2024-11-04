В Красноярске запустят праздничный троллейбус 5 ноября

Масштабная стройка контактной сети растянулась на три года. Первопроходцами стали два маршрута: один связал железнодорожный вокзал с территорией, где сейчас находится площадь Мира, второй протянулся до района современной Взлетки, где располагался городской аэропорт. Интересно, что прокладка линий велась в период активного роста города.