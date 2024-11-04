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В Красноярске запустят праздничный троллейбус 5 ноября

Об этом сообщил департамент транспорта мэрии.

Источник: РИА "Новости"

65 лет минуло с того момента, как улицы Красноярска впервые увидели троллейбус — 5 ноября 1958 года состоялся первый рейс этого электрического транспорта. Запуск троллейбусного движения стал важной вехой в развитии городского общественного транспорта.

Масштабная стройка контактной сети растянулась на три года. Первопроходцами стали два маршрута: один связал железнодорожный вокзал с территорией, где сейчас находится площадь Мира, второй протянулся до района современной Взлетки, где располагался городской аэропорт. Интересно, что прокладка линий велась в период активного роста города.

К юбилейной дате 5 ноября по 15-му маршруту будет курсировать специально оформленный праздничный троллейбус. Это своеобразный подарок горожанам от транспортников.

Департамент транспорта решил отметить событие и в социальных сетях — объявлен конкурс для жителей города. Трем счастливчикам, которые станут победителями, представится уникальная возможность побывать в троллейбусном депо с экскурсией и своими глазами увидеть, как устроена внутренняя работа этого транспортного предприятия.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае с 1 ноября подорожал проезд в автобусах.