Президент Владимир Путин поздравил главу Башкирии с Днем народного единства

В День народного единства, президент России Владимир Путин направил поздравление главе Башкирии Радию Хабирову, подчеркивая значимость единства и сплоченности народов России.
— Незыблемые традиции патриотизма и сплочённости, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу. Их ратные подвиги и трудовые свершения, искреннее стремление служить Отечеству всегда будут для нас вдохновляющим примером беззаветной любви к Родине, ответственности за её судьбу. Желаю вам успехов и всего самого доброго, — говорится в письме.
К поздравлениям присоединились председатель правительства РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.
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