Президент Владимир Путин поздравил главу Башкирии с Днем народного единства

— Незыблемые традиции патриотизма и сплочённости, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу. Их ратные подвиги и трудовые свершения, искреннее стремление служить Отечеству всегда будут для нас вдохновляющим примером беззаветной любви к Родине, ответственности за её судьбу. Желаю вам успехов и всего самого доброго, — говорится в письме.