Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Владимир Путин поздравил главу Башкирии с Днем народного единства

Президент России направил в адрес главы Башкирии поздравительное письмо.

Источник: Комсомольская правда

В День народного единства, президент России Владимир Путин направил поздравление главе Башкирии Радию Хабирову, подчеркивая значимость единства и сплоченности народов России.

— Незыблемые традиции патриотизма и сплочённости, прочная нравственная, духовная опора помогали нашим предкам преодолевать суровые испытания, созидать великую державу. Их ратные подвиги и трудовые свершения, искреннее стремление служить Отечеству всегда будут для нас вдохновляющим примером беззаветной любви к Родине, ответственности за её судьбу. Желаю вам успехов и всего самого доброго, — говорится в письме.

К поздравлениям присоединились председатель правительства РФ Михаил Мишустин и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.