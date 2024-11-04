Шестеро детей, полсотни коров и собственная ферма: самарская семья фермеров победила на всероссийском конкурсе

В Государственном Кремлевском дворце подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года». В мероприятии приняли участие лучшие семьи со всей страны — молодые и многодетные, творческие и активные. Среди них оказалась многодетная семья Сергеевых из Исаклинского района Самарской области. Она стала лучшей в номинации «Сельская семья». Всего в 2024 году дипломы победителей получили 88 семей из разных регионов.
Многодетность — по наследству.
Сергей и Оксана Сергеевы из села Самсоновка Исаклинского района Самарской области победили на всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». Вместе они уже 26 лет. Оба родились в Исаклинском районе. Познакомились, когда Оксане было 18 лет. Сергей тогда только вернулся из армии. Молодые случайно встретились в магазине возле прилавка с мороженым.
— Через две недели снова увиделись в магазине, он попросил номер телефона. А потом окрикнул: «Ксюха, я на тебе женюсь!». Я, конечно, восприняла это в шутку, но через год мы действительно поженились, — вспоминает Оксана.
Сергей и Оксана воспитывают шестерых детей. Старшая дочь София отучилась в Самарском государственном экономическом университете. Сначала работала в Самаре, но потом все равно переехала в деревню, чтобы работать учителем в соседнем селе. Вторая дочь Роза заканчивает пятый курс в СамГМУ, учится на медика. Среднему сыну Кириллу 18 лет, он учится на первом курсе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Сын Дмитрий в этом году заканчивает 11 класс, участвует в военно-патриотических сборах. Дочка Алена учится в 7 классе, участвует в конкурсах чтецов, пишет стихи.
Младшему сыну Антону — всего 4 года. Его рождение Сергеевы называют настоящим чудом.
— Мне было 42 года, когда появился Антон. Мы вообще не думали об этом. Но в 2019 году муж попал в аварию, чудом остался жив. Мы тогда пережили такой стресс, что, наверное, вспомнили, что еще одного ребенка забыли родить, — смеется Оксана.
Так в 2020 году появился на свет Антоша. Сейчас в семье он главный непоседа.
История рода.
Семья содержит крупное фермерское хозяйство. У них около 60 коров и цех по производству молочной продукции. Выпускают молоко, а также творог, кефир и сметану. Развить свое производство им помогли гранты и собственное трудолюбие, передающееся по наследству. Историю рода Сергеевы хранят и даже собирают собственное генеалогическое древо. Сергеевым удалось проделать колоссальную работу — найти сведения почти про трех тысяч человек, которые составляют историю рода. Были среди предков и участники Великой Отечественной войны, и крепкие хозяйственники.
— Мы с мужем из многодетных семей. У Сергея — четверо братьев и сестер, у меня — пятеро. У наших предков были огромные семьи. У моего прадеда Ефима, который жил еще в царское время, было 600 овец, много лошадей и коров. А еще у них был большой дом на пять семей в селе Багряш Самарской области. Во время революции, правда, весь скот угнали в колхоз, а родовой дом отдали под сельский совет. Также нам удалось найти данные на бабушку Веру Ефимовну, которая была гвардии сержантом, ветераном Великой Отечественной. И про ее брата Ивана Ефимовича, который был воздушным стрелком, — рассказывает Оксана.
Все свое.
Так что тяга к сельскому хозяйству и животноводству у Сергеевых в генах. Начинали с малого — с пяти коров и одного трактора, который удалось приобрести в 2012 году на средства государственного гранта. Параллельно Сергей закончил Самарский государственный аграрный университет, получил профессию агронома.
Собственное хозяйство так затянуло Сергеевых, что им захотелось развиваться в этом направлении, поэтому в 2018 году Оксана получила второй грант. Купили технику для заготовки сена, еще один трактор и еще десять коров. Сейчас общее поголовье насчитывает 58 голов крупного рогатого скота черно-пестрой и айрширской пород, из которых 27 дойные.
— Мы производим молоко. Пастеризуем и отправляем на реализацию в магазины Кинель-Черкасского и Исаклинского районов. Это наиболее выгодное дело. Для себя делаем творог, сметану, сливочное масло, кефир, ряженку. Объемы производства — 300 литров молока в сутки, — рассказывает Оксана.
Удивительно, но все хозяйство держится исключительно на плечах семьи. Дети с детства знают, как подоить корову, как ее покормить, убрать хлев, налить воды и заготовить сено. Сейчас, правда, процесс содержания крупного рогатого скота стал более автоматизированным. Появились автопоилки, доильные аппараты. Это немного освобождает руки для других не менее важных дел. Так, Сергей собственноручно построил ферму и баню.
По хозяйству помогают два наемных работника, которые пасут скот. Свое сено и фуражное зерно выращивают на 100 гектарах. В основном сеют многолетние травы.
Москва красивая, но хочется домой!
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Семья года» состоялась 19 октября 2024 года в Кремлевском дворце. Туда Сергеевы выбрались всем семейством.
— Москва красивая, мы так хорошо отдохнули. Организаторы нас опекали, заботились. Дети бегали по экскурсиям. Все в столице идеально, ни одного кривого дерева. Но вы не представляете, как хотелось домой! Вот, например, вода в Москве другая. Мы привыкли, что у нас в Исаклинском районе из крана течет родниковая, которую можно пить безо всяких фильтров. Все-таки наш район считается краем 100 ключей. Так что лучше, чем в нашем Самарском крае, нет нигде!
Семьям с детьми в России полагается широкий спектр мер поддержки, которые предусмотрены нацпроектом «Демография». С 2025 года будет запущен новый нацпроект «Семья». В Самарской области для многодетных семей действует 38 мер поддержки.