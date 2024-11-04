Шестеро детей, полсотни коров и собственная ферма: самарская семья фермеров победила на всероссийском конкурсе

— Мы с мужем из многодетных семей. У Сергея — четверо братьев и сестер, у меня — пятеро. У наших предков были огромные семьи. У моего прадеда Ефима, который жил еще в царское время, было 600 овец, много лошадей и коров. А еще у них был большой дом на пять семей в селе Багряш Самарской области. Во время революции, правда, весь скот угнали в колхоз, а родовой дом отдали под сельский совет. Также нам удалось найти данные на бабушку Веру Ефимовну, которая была гвардии сержантом, ветераном Великой Отечественной. И про ее брата Ивана Ефимовича, который был воздушным стрелком, — рассказывает Оксана.