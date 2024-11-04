Как Хабаровск отпраздновал День народного единства

Несмотря на непогоду в Хабаровске, жители краевой столицы в полдень собрались на набережной, где состоялся праздничный концерт в честь Дня народного единства. Перед сценой возле Универсального краевого спортивного комплекса собрались сотни людей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По традиции торжество началось с гимна Российской Федерации в исполнении оркестра Восточного военного округа, а затем к жителям краевой столицы обратился вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.
— До 1917 года День народного единства был одним из главных праздников России. Тогда, в сложное время, наши люди объединились и изгнали тех, кто пытался завладеть нашей страной. Сейчас история повторяется и наши земляки, хабаровчане, в зоне проведения специальной военной операции отстаивают интересы нашей Родины и ее независимость, — сказал Сергей Кузнецов. Помимо концертной программы горожан ждали различные мастер-классы по прикладному искусству, угощения, а также просветительские лекции об истории освоения Дальнего Востока России.