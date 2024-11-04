Дальневосточники оказались самыми большими оптимистами в России

Такой вывод следует из данных социологического исследования «Индекс потребительской уверенности», проведенного РОМИР. Публикуя результаты соцопроса, проведенного среди 40 тысяч россиян, ТАСС отмечает, что еще год назад пессимистов было больше, чем оптимистов. Теперь же, в 2024 году, по итогам III квартала индекс остается в позитивной зоне (+4).